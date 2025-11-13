Language
    GHATSHILA BYELECTION की मतगणना आज, मतदान स्थल पर तगड़ी सुरक्षा, तय होगा किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा

    By Jitendra Singh Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:42 PM (IST)

    आज घाटशिला उपचुनाव की मतगणना है। मतदान केंद्र पर कड़ी सुरक्षा है। यह फैसला होगा कि कौन जीतेगा। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है ताकि कोई समस्या न हो। सबकी निगाहें नतीजों पर हैं, यह देखने के लिए कि जनता किसे चुनती है।

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर । घाटशिला विस उपचुनाव की मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। मतगणना प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए गुरुवार को समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय ने प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।

    इस दौरान चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तत्कालीन विधायक और मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला सीट पर उपचुनाव कराया गया है। 

    11 नवंबर को हुए मतदान में मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था, जिसके बाद अब सभी की निगाहें शुक्रवार को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं। इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला झामुमो और भाजपा के बीच माना जा रहा है।

    बैठक में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने स्पष्ट किया कि मतगणना कार्य में किसी भी स्तर पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने को-आपरेटिव कालेज स्थित मतगणना केंद्र पर सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए।

    उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम से ईवीएम निकालने से लेकर हर राउंड की गिनती पूरी होने और परिणामों की घोषणा तक की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। हर टेबल पर प्रशिक्षित मतगणना कर्मियों, पर्यवेक्षकों और सहायक अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि गिनती का काम बिना किसी रुकावट के तेजी से पूरा हो सके।

    पोस्टल बैलेट और ईटीबीपीएस मतों की गणना के लिए भी विशेष प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय ने मतगणना केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि सुरक्षा के त्रिस्तरीय इंतजाम किए गए हैं।

    उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिना वैध पास के किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को मतगणना परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मीडियाकर्मियों के लिए भी एक निर्धारित सीमा तक ही जाने की व्यवस्था की गई है।

    पूरे परिसर की ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जाएगी ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। बैठक में सिटी एसपी कुमार शिवाशीष, एडीएम (विधि-व्यवस्था) भगीरथ प्रसाद, घाटशिला के निर्वाची पदाधिकारी सुनील चन्द्र समेत अन्य कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे।