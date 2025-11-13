GHATSHILA BYELECTION की मतगणना आज, मतदान स्थल पर तगड़ी सुरक्षा, तय होगा किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर । घाटशिला विस उपचुनाव की मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। मतगणना प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए गुरुवार को समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय ने प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तत्कालीन विधायक और मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला सीट पर उपचुनाव कराया गया है।

11 नवंबर को हुए मतदान में मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था, जिसके बाद अब सभी की निगाहें शुक्रवार को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं। इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला झामुमो और भाजपा के बीच माना जा रहा है।

बैठक में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने स्पष्ट किया कि मतगणना कार्य में किसी भी स्तर पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने को-आपरेटिव कालेज स्थित मतगणना केंद्र पर सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम से ईवीएम निकालने से लेकर हर राउंड की गिनती पूरी होने और परिणामों की घोषणा तक की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। हर टेबल पर प्रशिक्षित मतगणना कर्मियों, पर्यवेक्षकों और सहायक अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि गिनती का काम बिना किसी रुकावट के तेजी से पूरा हो सके।

पोस्टल बैलेट और ईटीबीपीएस मतों की गणना के लिए भी विशेष प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय ने मतगणना केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि सुरक्षा के त्रिस्तरीय इंतजाम किए गए हैं।