Ghatshila by-election: बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, झारखंड और ओडिशा के उप चुनावों में खिलेगा “कमल” : मोहन चरण माझी

जागरण संवाददाता, घाटशिला।घाटशिला उपचुनाव को लेकर मंगलवार को गंधनिया हाट मैदान में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एक विशाल चुनावी जनसभा आयोजित की गई। इस जनसभा में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में जनता से समर्थन मांगा।

मुख्यमंत्री माझी ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार में जल्द ही एनडीए की सरकार बनेगी और झारखंड व ओडिशा के उपचुनावों में भी “कमल” जरूर खिलेगा। झारखंड सरकार का कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ, उठने लगी परिवर्तन की मांग उन्होंने कहा कि सरकार का कार्यकाल अभी पूरा भी नहीं हुआ है और विपक्षी दल परिवर्तन की बात कर रहे हैं। यह परिवर्तन जनता घाटशिला के उपचुनाव में दिखा देगी। उन्होंने कहा कि झामुमो सरकार को जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ चुना था, लेकिन एक साल में ही जनता का इस सरकार से मोहभंग हो गया है।

मोदी के नेतृत्व में बना नया भारत सीएम माझी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने एक नए भारत की दिशा में कदम बढ़ाया है। आज भारत एक ऐसा देश बन चुका है जो “न रुकता है, न झुकता है, बल्कि लगातार आगे बढ़ता जा रहा है।” उन्होंने जनता से अपील की कि घाटशिला की जनता भी इस विकासयात्रा में भाजपा का साथ दे।