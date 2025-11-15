Ghatshila Upchunav : जादूगोड़ा मंडल में JMM ने किया 665 वोटों का उलटफेर, BJP की परंपरा टूटी
घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में झामुमो उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की। जादूगोड़ा मंडल में, जिसे भाजपा का गढ़ माना जाता था, जेएमएम ने 665 वोटों का उलटफेर किया। ग्रामीण इलाकों में जेएमएम की पकड़ मजबूत हुई, जबकि शहरी क्षेत्रों में भाजपा का प्रभाव बना रहा। यह जीत झामुमो के लिए एक बड़ी राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक उपलब्धि है।
ग्रामीण समर्थन से बदल गए समीकरण
इसका मतलब कुल अंतर
345 (बीजेपी की पिछली बढ़त) + 320 (जेएमएम की इस बार की बढ़त) = 665 वोटों का उलटफेर।
यहां बीजेपी ने कुछ हद तक बढ़त बनाए रखी। व्यापारियों और यूसील कर्मचारियों का मतदान भाजपा के पक्ष में रहा, जो शहरी इलाकों में उनकी पकड़ को दर्शाता है।
ग्रामीण बूथों में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। ग्रामीण जनता ने जेएमएम का जबरदस्त समर्थन किया, जिससे पूरे मंडल का चुनावी समीकरण बदल गया।
घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम की यह जीत सिर्फ सीट जीतना नहीं है, बल्कि उस इलाके में इतिहास बदलने के समान है। यहां बीजेपी हर बार बढ़त बनाती रही। जादूगोड़ा मंडल में मिली यह सफलता जेएमएम के लिए राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
