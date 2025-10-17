Ghatshila by election: झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन ने भरा नामांकन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे मौजूद

जागरण संवाददाता, घाटशिला। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए इंडी गठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन ने मंगलवार को अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया।

नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी उनके साथ मौजूद रहे।



मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में नामांकन कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक ताकत प्रदर्शन का मंच बन गया। समर्थकों की भारी भीड़ के साथ झामुमो और गठबंधन दलों ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की।



नामांकन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घाटशिला के दाहीगोड़ा सर्कस मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सोमेश सोरेन को जिताने की अपील की जाएगी।