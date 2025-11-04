Ghatshila by-election:केंद्र से कितनी भी बड़ी ताकतें क्यों न आ जाए, झारखंड के लोग अपने भाई और बेटा को कमजोर होता नहीं देख सकते : कल्पना

संवाद सूत्र, गालूडीह : घाटशिला उप चुनाव के प्रचार अभियान में सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी सह गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन भी उतर गई हैं। कल्पना सोरेन ने घाटशिला के गालूडीह आंचलिक मैदान में पहली चुनावी जनसभा की। सभा में कल्पना सोरेन ने कहा कि आज घाटशिला में उप चुनाव हो रहा है, क्योंकि हमारे स्व रामदास दा हम लोगों के बीच में नहीं है। आज ऐसे व्यक्तित्व की कमी खल रही है जिसने इस झारखंड को बनाने के समय गुरुजी के साथ रहकर झारखंड के लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम किया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुरुजी के निधन के कुछ दिन बाद ही रामदास दा हमें छोड़ कर चले गए। ऐसा लगा जैसे दोनों आपस में बात करके गुरु व शिष्य ने एक साथ इस धरती को छोड़कर हमें आर्शीवाद देने के लिए भगवान स्वरूप बन गए हैं।

ये एक ऐसी जोड़ी है जिनके जीवन में परिश्रम, संघर्ष व त्याग हर वह एक चीज मिलेगी जो झारखंड आंदोलनकारियों के जीवन में चल रही थी। आज हमें रामदास सोरेन का मार्गदर्शन सबसे ज्यादा खटकता है। सोमेश सोरेन को आज उस जगह पर बैठाना जहां से वह आपकी सेवा कर सके।

केंद्र से कितनी बड़ी बड़ी ताकतें क्यों न आ जाए, हमारें झारखंड के लोग अपने भाई और बेटा को मजबूत करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रामदास सोरेन के अधूरे सपनों को साकार करने के लिए सोमेश सोरेन मैदान में हैं।