Ghatshila by-election:केंद्र से कितनी भी बड़ी ताकतें क्यों न आ जाए, झारखंड के लोग अपने भाई और बेटा को कमजोर होता नहीं देख सकते : कल्पना
कल्पना सोरेन ने घाटशिला उपचुनाव को लेकर कहा कि केंद्र से कितनी भी ताकतें आ जाएं, झारखंड के लोग अपने भाई और बेटे को कमजोर नहीं होने देंगे। उन्होंने जनता से समर्थन की अपील की और उपचुनाव में अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग एकजुट होकर हर चुनौती का सामना करेंगे।
संवाद सूत्र, गालूडीह : घाटशिला उप चुनाव के प्रचार अभियान में सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी सह गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन भी उतर गई हैं। कल्पना सोरेन ने घाटशिला के गालूडीह आंचलिक मैदान में पहली चुनावी जनसभा की।
सभा में कल्पना सोरेन ने कहा कि आज घाटशिला में उप चुनाव हो रहा है, क्योंकि हमारे स्व रामदास दा हम लोगों के बीच में नहीं है। आज ऐसे व्यक्तित्व की कमी खल रही है जिसने इस झारखंड को बनाने के समय गुरुजी के साथ रहकर झारखंड के लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम किया था।
गुरुजी के निधन के कुछ दिन बाद ही रामदास दा हमें छोड़ कर चले गए। ऐसा लगा जैसे दोनों आपस में बात करके गुरु व शिष्य ने एक साथ इस धरती को छोड़कर हमें आर्शीवाद देने के लिए भगवान स्वरूप बन गए हैं।
ये एक ऐसी जोड़ी है जिनके जीवन में परिश्रम, संघर्ष व त्याग हर वह एक चीज मिलेगी जो झारखंड आंदोलनकारियों के जीवन में चल रही थी। आज हमें रामदास सोरेन का मार्गदर्शन सबसे ज्यादा खटकता है। सोमेश सोरेन को आज उस जगह पर बैठाना जहां से वह आपकी सेवा कर सके।
केंद्र से कितनी बड़ी बड़ी ताकतें क्यों न आ जाए, हमारें झारखंड के लोग अपने भाई और बेटा को मजबूत करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रामदास सोरेन के अधूरे सपनों को साकार करने के लिए सोमेश सोरेन मैदान में हैं।
यहां से संकल्प लेकर जाएं कि कुछ भी हो जाए 11 तारीख को हमें वोट देना है। पेड़ को अगर मजबूत बनाना है तो जड़ों से मजबूत करना होगा। घाटशिला विधानसभा के लोग अपनी जड़ों को मजबूत करके झामुमो को जीताने का काम करेंगे। जनसभा में सूरजमनी सोरेन भावूक हो गईं। मंत्री दीपक बिरूआ, राजद नेता सत्यानंद भोक्ता समेत कई ने सभा को संबोधित किया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।