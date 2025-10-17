Language
    Ghatshila by election: भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने किया नामांकन, जानें कौन हैं बाबूलाल सोरेन

    By Kanchan SinghEdited By: Kanchan Singh
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 01:47 PM (IST)

    घाटशिला उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन ने नामांकन किया। बाबूलाल सोरेन एक प्रमुख आदिवासी नेता हैं, जिन्होंने पहले झामुमो में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाजपा को उनकी लोकप्रियता से उपचुनाव में सफलता की उम्मीद है। उनका मुकाबला झामुमो और अन्य दलों के प्रत्याशियों से होगा, जिससे मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है।

    घाटशिला उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने अपना नामांकन पर्चा दाखिला किया, उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी मौजूद थे। 

    जागरण संवाददाता, घाटशिला। घाटशिला उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने अपना नामांकन अनुमंडल कार्यालय में शुक्रवार को दाखिला कर दिया। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी मौजूद थे। 

    नामांकन के बाद मऊभंडार के ताम्र प्रतिभा मैदान में एनडीए की जनसभा होगी। इस जनसभा को भाजपा एवं एनडीए के नेता संबोधित करेंगे। बाबूलाल सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन के पुत्र हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी वे राजग से प्रत्याशी थे। 

    उस समय झामुमो के रामदास सोरेन से उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था। चुनाव जीतने के पश्चा रामदास सोरेन झारखंड सरकार के मंत्री बनाए गए थे। उनके निधन के बाद घाटशिला सीट खाली हुई। इसके बाद यहां उप चुनाव कराया जा रहा है। 