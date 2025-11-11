Ghatshila By-Election 2025: धूप खिलने के साथ ही मतदाताओं का उत्साह परवान चढ़ा, शुरू के दो घंटे में 17.33 प्रतिशत पड़े वोट

जागरण टीम, घाटशिला। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर सोमवार 11 नवंबर को मतदान शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें यह संकेत दे रही थीं कि लोग लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बड़ाजुड़ी मतदान केंद्र। मतदान शुरू होने से पहले लग चुकी थीं कतारें Ghatshila By-Election 2025: सुबह सात बजे जैसे ही मतदान शुरू हुआ, मतदाता केंद्रों पर पहुंचने लगे। महिला, पुरुष, युवा और बुजुर्ग सभी में मतदान को लेकर उत्साह देखा गया। कई केंद्रों पर तो मतदान शुरू होने से पहले ही कतारें लग चुकी थीं। पहले घंटे में ही 17.33 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो मतदाताओं की सक्रियता को दर्शाता है।

अपनी बारी आने का इंतजार करते मतदाता। ईवीएम की तकनीकी गड़बड़ी से आधे घंटे की देरी घाटशिला के बूथ संख्या-1 नरसिंहपुर मध्य विद्यालय में ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी आने के कारण मतदान आधे घंटे देर से शुरू हो सका। हालांकि चुनाव कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए समस्या को शीघ्र ही दूर किया, जिसके बाद मतदान सामान्य रूप से चलता रहा।

बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था प्रशासन की ओर से बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई। उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए वाहनों की सुविधा दी गई। व्हीलचेयर और स्वयंसेवकों की मदद से उन्हें मतदान में सहयोग मिला। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि कोई भी मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रहे।