    Ghatshila by-election 2025: मंदिरों में मत्था टेकने पहुंचे प्रत्याशी, पूजा-पाठ कर मांगा जीत का आशीर्वाद

    Kanchan Singh
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 03:12 PM (IST)

    घाटशिला उपचुनाव 2025 के प्रत्याशियों के आज फैसले के अंतिम देन हैं। मतदाताताओं से इतने दिनों तक अनुनय विनय के बाद मंगलवार को मंदिरों में पूजा-अर्चना करने पहुंचे। उन्होंने भगवान का आशीर्वाद मांगा और मतदाताओं से समर्थन की अपील की। प्रत्याशियों का मानना है कि भगवान का आशीर्वाद और जनता का समर्थन उन्हें चुनाव में जीत दिलाएगा।

    झामुमो प्रत्याशी सोमेश चन्द्र सोरेन गालूडीह स्थित रंकिणी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता रंकिणी के दरबार में पूजा-अर्चना की।

    जागरण संवाददाता, घाटशिला। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में आज मतदान हो रहा है। उप चुनाव के इस अहम दिन की शुरुआत प्रत्याशियों ने धार्मिक माहौल में की।

    सभी प्रत्याशी अपनी-अपनी परंपरा और आस्था के अनुसार पूजा-अर्चना कर और बड़ों का आशीर्वाद लेकर मतदान दिवस की शुरुआत की। घाटशिला क्षेत्र में सुबह से ही श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला।

    सोमेश चंद्र सोरेन ने किया पारंपरिक पूजा-पाठ

    झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) प्रत्याशी सोमेश चन्द्र सोरेन ने अहले सुबह घर पर पारंपरिक तरीके से पूजा-पाठ कर दिन की शुरुआत की। इसके बाद वे गालूडीह स्थित रंकिणी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता रंकिणी के दरबार में पूजा-अर्चना कर अपनी जीत की कामना की।

    मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं से उन्होंने आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इसके पश्चात सोमेश सोरेन ने घाटशिला विधानसभा के विभिन्न बूथों का दौरा कर मतदान प्रक्रिया की जानकारी ली और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की।

    मनसा राम हांसदा ने जाहेरगढ़ और रंकिणी मंदिर में की पूजा

    निर्दलीय प्रत्याशी मनसा राम हांसदा ने उपचुनाव के दिन धार्मिक अनुष्ठान से शुरुआत की। उन्होंने सबसे पहले जाहेरगढ़ जाकर पारंपरिक पूजा की और अपने समुदाय की परंपराओं के अनुसार ईश्वर से आशीर्वाद मांगा।

    इसके बाद वे घाटशिला के रंकिणी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने देवी की पूजा-अर्चना की और मतदाताओं के कल्याण की कामना की।

    अन्य प्रत्याशियों ने भी जताई अपनी आस्था

    झामुमो और निर्दलीय प्रत्याशियों के अलावा अन्य दलों के प्रत्याशियों ने भी अपने-अपने घरों में पूजा-अर्चना की और बड़ों का आशीर्वाद लिया। किसी ने मंदिर में दीप प्रज्वलित किया तो किसी ने अपने गुरुजनों से आशीर्वाद प्राप्त कर चुनावी दिन की शुरुआत की। सभी प्रत्याशियों ने शांति, निष्पक्ष मतदान और लोकतंत्र की मजबूती की कामना की।

    मतदान में उत्साह, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

    घाटशिला विधानसभा के सभी मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए हैं। क्षेत्र में 13 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि मतदाताओं में लोकतांत्रिक उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है।