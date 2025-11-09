Ghatshila By-Election: आज शाम पांच बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार, 11 नवंबर को होगा मतदान
घाटशिला उपचुनाव के लिए आज शाम पांच बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। 11 नवंबर को मतदान होगा, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए अंतिम प्रयास कर रहे हैं और मतदाताओं में भी मतदान को लेकर उत्साह है।
संवाद सहयोगी, घाटशिला। 45-घाटशिला (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप चुनाव 2025 के परिप्रेक्ष्य में भारत निर्वाचन आयोग के उक्त निर्देश के आलोक में सभी अभ्यर्थियों, सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को सूचित किया गया की
यदि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति या कार्यकर्ता उक्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप चुनाव के अवसर पर बाहर से चुनाव प्रचार के लिए आए हैं तथा 45-घाटशिला (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है तो वे दिनांक 9.11.2025 के अपराह्न 5 बजे के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र से बाहर चले जाएंगे।
उक्त अवधि के पश्चात प्रचार करते हुए पाए जाने या विधानसभा क्षेत्र के बाहर के राजनीतिक व्यक्ति,कार्यकर्ताओं को संबंधित विधानसभा क्षेत्र में मौजूद पाए जाने पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
शाम पांच बजे के बाद बंद हो जाएगा प्रचार माइक
रविवार को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन होगा। शाम पांच बजे के बाद प्रचार वाहन के पहिए थम जाएंगे व माइक बंद हो जाएगा। घाटशिला उपचुनाव का 11 नवंबर को मतदान निर्धारित है।
ऐसे में मतदान की तिथि से 72 घंटे पूर्व विधि-व्यवस्था एवं आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन किया जाना है। असामाजिक व विघटनकारी तत्वों की घूसपैठ को रोकने के लिए 72 घंटे पूर्व अंतराज्यीय सीमाओं व अंतर जिला सीमाएं भी सील होगी।
आज प्रचार अभियान में सभी प्रत्याशी झोंकेगे ताकत
घाटशिला उपचुनाव में रविवार को प्रचार का अंतिम दिन है। शाम पांच बजे के बाद प्रचार थम जाएगा। ऐसे में रविवार को सभी प्रत्याशी प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंकेगे। शाम पांच बजे तक कई नेता क्षेत्र में जगह-जगह प्रचार में नजर आएंगे। प्रचार के अंतिम दिन घाटशिला में राजनीतिक गहमागहमी देखने को मिलेगी।
