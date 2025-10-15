Language
    Ghatshila By-Election: JMM के सोमेश सोरेन और BJP के बाबूलाल सोरेन में कांटे की टक्कर, नामांकन सभा में होंगे शामिल CM हेमंत

    By Mantosh MandalEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 04:38 PM (IST)

    झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में झामुमो ने सोमेश सोरेन को उम्मीदवार बनाया है, जो दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र हैं। भाजपा ने बाबूलाल सोरेन को फिर से मैदान में उतारा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस उपचुनाव में दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। झामुमो प्रत्याशी के नामांकन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे।

    संवाद सहयोगी, घाटशिला। झारखंड के घाटशिला विधानसभा में 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा से दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया। पिता के निधन के बाद घाटशिला विधानसभा की राजनीति में सक्रिय हुए थे। 

    बीते 13 अक्टूबर को ही सोमेश ने घाटशिला अनुमंडल कार्यालय से नामांकन प्रपत्र खरीदा था। सोमेश  पहली बार झामुमो की टिकट पर ये विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे। वहीं भाजपा के उम्मीदवार के रूप में बाबूलाल सोरेन के नाम की घोषणा की गई। वे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र है। 

    पिछले विधानसभा चुनाव में वे झामुमो के प्रत्याशी रामदास सोरेन से चुनाव हार गए थे। महज कुछ दिनों के बाद ही रामदास सोरेन के निधन के बाद दोबारा हो रहे उपचुनाव में भी भाजपा ने बाबूलाल सोरेन को दोबारा प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा। राजनीति के जानकारों की मानें तो इस उपचुनाव में दोनों ही दल के बीच कांटे की टक्कर होने की प्रबल संभावना है।

    17 को झामुमो प्रत्याशी के नामांकन में सीएम होंगे शामिल 

    घाटशिला उपचुनाव के रणभेरी में सीएम हेमंत सोरेन भी अब झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन की जीत सुनिश्चित करने के लिए मैदान में उतरेंगे। आगामी 17 अक्टूबर को घाटशिला के दाहीगोड़ा सर्कस मैदान में झामुमो की नामांकन सभा होगी। 

    इस नामांकन सभा में सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे। दोपहर लगभग 12 :15 बजे सीएम हेमंत सोरेन हेलीकॉप्टर से दाहीगोड़ा सर्कस मैदान में पहुंचेंगे। नामांकन सभा के बाद वे झामुमो प्रत्याशी के नामांकन में सोमेश के संग अनुमंडल कार्यालय भी जाएंगे। सीएम के कार्यक्रम के मद्देनजर झामुमो ने तैयारी शुरू कर दी है।