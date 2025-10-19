Language
    CNG वाहन खरीदने वालों के लिए बंपर ऑफर, ये शर्त पूरी करने पर मिलेगा 25 हजार रुपये तक का फायदा

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 08:36 AM (IST)

    गेल इंडिया ने धनतेरस पर सीएनजी वाहनों की खरीद पर बंपर ऑफर की घोषणा की है। कार, बस, टैक्सी और वैन पर 25 हजार रुपये तक की सीएनजी मुफ्त मिलेगी। ऑटो रिक्शा पर 15 हजार रुपये तक की छूट मिलेगी। गेल ने पीएनजी और सीएनजी की कीमतों में भी कटौती की है, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा। कंपनी का उद्देश्य स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देना है।

    Hero Image

    CNG वाहन खरीदने वालों के लिए बंपर ऑफर


    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। भारत सरकार की महारत्न कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड ने धनतेरस पर सीएनजी वाहनों की खरीदारी पर बंपर आफर की घोषणा की है। बिष्टुपुर के मारुति शोरूम में शनिवार शाम एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें इस आफर की घोषणा की गई।

    इस मौके पर गेल के प्रभारी अधिकारी सह महाप्रबंधक गौरीशंकर ने बताया कि स्वच्छ पर्यावरण व गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह त्योहारी स्कीम लाई गई है। महाप्रबंधक ने बताया कि धनतेरस के अवसर पर सीएनजी वाहनों की खरीद पर 25 हजार रुपये तक का मुफ्त सीएनजी उपहार दिया जा रहा है। इसमें पूर्वी सिंहभूम जिले में रजिस्टर्ड नए वाहनों को यह लाभ मिलेगा।

    इसमें कार, बस, टैक्सी व वैन की खरीदारी पर 25 हजार रुपये मूल्य के सीएनजी गैस (लगभग 5,000–7,000 किलोमीटर तक चलने योग्य) फ्री में प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आटो रिक्शा की खरीदारी पर 15 हजार मूल्य (लगभग 5,000 किलोमीटर तक चलने योग्य) फ्री में प्रदान की जाएगी।

    गौरीशंकर ने धनतेरस व दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह स्कीम सभी श्रेणी के नए सीएनजी वाहनों की खरीदारी पर लागू होंगे। फिर चाहे बस हो, टैक्सी-कार हो या आटो व मालवाहक वाहन। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि इस पर्व पर नया सीएनजी वाहन खरीदें और गेल के स्वच्छ सीएनजी ईंधन के साथ पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी करें।

    स्वच्छ दीपावली के साथ गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में विकसित भारत के निर्माण में योगदान दें। मालूम हो कि गेल इंडिया ने शुक्रवार को ही पीएनजी व सीएनजी की कीमतों में 1.50 रुपये प्रति किलोग्राम के कमी की घोषणा की है।

    शहर में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की वर्तमान कीमत 49.80 रुपये थी। डेढ़ रुपये घटाने के बाद नई कीमत 48.30 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (एससीएम) हो गई है। वहीं, कम्प्रेसड नेचुरल गैस (सीएनजी) की वर्तमान कीमत 90.58 रुपये थी।

    डेढ़ रुपये घटाने के बाद इसकी कीमत 89.08 रुपये प्रति किलोग्राम होगी। गेल इंडिया के महाप्रबंधक गौरीशंकर मिश्रा का कहना है कि पीएनजी की कीमतों में कटौती से शहर के 160 अपार्टमेंट सहित सीएनजी चलित 8000 वाहनों को लाभ मिलेगा। कंपनी प्रतिदिन लगभग 15 हजार किलोग्राम गैस की बिक्री करती है।