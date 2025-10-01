Language
    सावधान! शहर में बिक रही मिलावटी मिठाई और दूध-पनीर, किडनी-लीवर पर बढ़ा खतरा

    By Amit Kumar Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 04:43 PM (IST)

    जमशेदपुर में दुर्गापूजा के दौरान मिठाई और पनीर जैसे खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका बढ़ जाती है। मिलावटखोर खोया चांदी की वर्क और दूध में हानिकारक पदार्थ मिलाते हैं जिससे पेट संबंधी बीमारियाँ और लीवर-किडनी पर असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए संदिग्ध दुकानों से खरीदारी न करने की सलाह दी है।

    सावधान! बिक रही मिलावटी मिठाई और पनीर, किडनी-लीवर पर बढ़ा खतरा

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। दुर्गापूजा की तैयारियों के बीच बाजारों में मिठाई और खाने-पीने की चीजों की डिमांड अचानक कई गुना बढ़ गई है। इसी का फायदा उठाकर मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। सामान्य दिनों की तुलना में त्योहारों पर मिलावट का कारोबार दो से तीन गुना तक बढ़ जाता है।

    इसका सबसे ज्यादा असर मिठाई और पनीर पर देखने को मिलता है, जिनकी बिक्री पूजा के दौरान सबसे ज्यादा होती है। त्योहारों में मिठाई बनाने वाले कई दुकानदार खोये में स्टार्च, चांदी की वर्क में एल्युमिनियम और रंगों में हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं।

    वहीं पनीर में सिंथेटिक मिल्क और डिटर्जेंट तक की मिलावट पाई जा रही है। ऐसे में इसे खाने से पेट दर्द, उल्टी-दस्त, डायरिया जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। लंबे समय तक सेवन करने से लीवर और किडनी पर गंभीर असर पड़ता है। सिर्फ मिठाई-पनीर ही नहीं, बाकी चीजों में भी मिलावट का खतरा बढ़ जाता है।

    पूजा के दौरान इन चीजों की डिमांड सबसे ज्यादा

    खाद्य पदार्थ मिलावट नुकसान
    दूध पानी, यूरिया और स्टार्च बच्चों-बुजुर्गों में पेट का संक्रमण
    घी और तेल सस्ते मिनरल आयल और डाई दिल और लिवर पर असर
    नमकीन/भुजिया बार-बार इस्तेमाल तेल और रंग एसिडिटी, गैस और कैंसर तक का खतरा
    आइसक्रीम/कुल्फी सिंथेटिक फ्लेवर और खराब दूध गले और पेट का इंफेक्शन
    साफ्ट ड्रिंक/शरबत ज्यादा शुगर और आर्टिफिशियल कलर डायबिटीज और किडनी पर असर
    मसाले हल्दी में लेड क्रोमेट, मिर्च पाउडर में ईंट-पत्थर का पाउडर पेट और लिवर को नुकसान, कैंसर तक का खतरा

    स्वास्थ्य विभाग हुआ सक्रिय

    मिलावट के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि गंदगी वाले स्थानों या संदिग्ध दुकानों से मिठाई और पनीर न खरीदें। सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल ने फूड इंस्पेक्टर को मिठाई और डेयरी दुकानों का औचक निरीक्षण करने का आदेश दिया है।

    अनुसेवी नरेश कुमार प्रसाद को इस काम में सहयोग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि मानिक बारला विभागीय वाहन के साथ टीम में रहेंगे। विभाग की विशेष टीम बाजारों और पूजा पंडालों में खाद्य सुरक्षा की निगरानी करेगी।

    लोगों को क्या करना चाहिए?

    - मिलावटी उत्पाद खाने से फूड प्वाइजनिंग, लीवर और किडनी की गंभीर बीमारी हो सकती है। इसलिए लोग सावधान रहें।

    - सिर्फ भरोसेमंद और साफ-सुथरी दुकानों से ही मिठाई और पनीर खरीदें।

    - बहुत ज्यादा चमकीले रंग वाली मिठाई से बचें।

    - खुले में बिक रही चीजें न खाएं।

    - घर पर बनी मिठाई और भोजन को प्राथमिकता दें।

    - अगर किसी दुकान पर मिलावट का शक हो तो स्वास्थ्य विभाग को तुरंत सूचना दें।

    दुर्गापूजा का त्योहार खुशियों और भक्ति का है, लेकिन जरा-सी लापरवाही सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। पूजा में स्वाद का मजा जरूर लें, लेकिन मिलावटी मिठाई और पनीर से बचकर ही त्योहार को सुरक्षित और खुशहाल बनाएं। - डा. साहिर पाल, सिविल सर्जन।