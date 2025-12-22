Language
    गोविंदपुर में कृष्णा मंदिर के पास फायरिंग, बाइक पर खड़ा युवक घायल, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज

    By Sanjeev Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 01:01 PM (IST)

    जमशेदपुर के गोविंदपुर में कृष्णा मंदिर के पास हुई फायरिंग में बाइक पर खड़ा एक युवक घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस घटनास्थल प ...और पढ़ें

    गोविंदपुर में गोलीचालन की घटना के बाद युुवक को पैर में लगी गोली।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कृष्णा मंदिर के समीप शुक्रवार को हुई फायरिंग की घटना में एक युवक घायल हो गया। घायल युवक की पहचान विजय कुमार महतो उर्फ वीरेंद्र के रूप में हुई है। 
     
    गोली उसके पैर को छूते हुए निकल गई, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
     
    स्थानीय लोगों की तत्परता से घायल युवक को इलाज के लिए टाटा मोटर्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी। चिकित्सकों के अनुसार युवक की हालत खतरे से बाहर है।
     
    बताया जा रहा है कि वीरेंद्र पेशे से सीसीटीवी कैमरा लगाने का कार्य करता है। घटना के समय वह कृष्णा मंदिर के पास अपनी बाइक पर खड़ा था। इसी दौरान अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। 
     
    आवाज सुनते ही वह घबरा गया और कुछ ही पल बाद उसे अपने पैर में गोली लगने का एहसास हुआ। घटना की सूचना मिलते ही गोविंदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। 
     
    थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि घायल युवक के बयान के आधार पर फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि गोली किसने और किन परिस्थितियों में चलाई। उन्होंने कहा कि यह भी जांच का विषय है कि फायरिंग जानबूझकर की गई या फिर किसी अन्य घटना के दौरान गोली चली।
     
    पुलिस ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि फायरिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान की जा सके। साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।
     
    थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है, हालांकि पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
