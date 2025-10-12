जमशेदपुर में तेज रफ्तार कार पलटने से टाटा स्टील कर्मचारी की मौत, छह घायल
जमशेदपुर के बिरसानगर में एक सड़क हादसे में टाटा स्टील के कर्मचारी प्रमोद कुमार सिंह की मौत हो गई। तेज रफ्तार अर्टिगा कार हुरलूंग के पास पलट गई, जिससे छह अन्य कर्मचारी घायल हो गए। सभी एक सहकर्मी के जुड़वा बच्चों के जन्म की खुशी में पार्टी मनाकर लौट रहे थे। प्रमोद सिंह के सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। बिरसानगर थाना क्षेत्र के हुरलूंग स्थित नए पुल के पास शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार में जा रही एक अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे टाटा स्टील के वायर रॉड मिल (WRM) में कार्यरत क्रेन ऑपरेटर प्रमोद कुमार सिंह (57) की मौके पर ही मौत हो गई।
वहीं, कार में सवार छह अन्य कर्मचारी घायल हो गए, जिनमें से सभी को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है।
जन्म की खुशी में पार्टी मनाने निकले
प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी कर्मचारी एक सहकर्मी के जुड़वा संतान के जन्म की खुशी में पार्टी मनाने निकले थे। लौटते समय यह हादसा हुआ।
बताया गया है कि दुर्घटना के समय कार का शीशा खुला था, और कार के पलटने पर प्रमोद कुमार सिंह के सिर में गंभीर चोट लग गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
कार में प्रमोद सिंह के साथ वायर रॉड मिल के ही कमेटी मेंबर आरके सिंह भी सवार थे, जो चालक के बगल वाली सीट पर थे। हादसे के बाद उन्हें शीशा तोड़कर और सीट बेल्ट काटकर बाहर निकाला गया। अन्य घायल कर्मचारियों को भी कार से निकालकर तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया।
मृतक प्रमोद कुमार सिंह सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के बारीडीह स्थित भूषण कालोनी के निवासी थे। हादसे की सूचना मिलते ही उनके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कार टाटा स्टील कर्मचारी अमित सिंह की थी, जो स्वयं भी कार में सवार थे और सुरक्षित हैं। हादसे ने सहयोगियों को गहरे शोक में डाल दिया है। प्रमोद कुमार सिंह और आरके सिंह की दो दिन पहले ही विभागीय पदोन्नति हुई थी।
दुर्घटना में घायल कर्मियों की सूची इस प्रकार है
- उमा शंकर नोनिया (47)
- नंदू यादव (50)
- परीक्षित बेनुधर (28)
- जय बनर्जी (50)
- बिनेश टूद्दू (33)
- प्रमोद कुमार सिंह (57) – मृत
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।