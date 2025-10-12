जमशेदपुर में तेज रफ्तार कार पलटने से टाटा स्टील कर्मचारी की मौत, छह घायल

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। बिरसानगर थाना क्षेत्र के हुरलूंग स्थित नए पुल के पास शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार में जा रही एक अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे टाटा स्टील के वायर रॉड मिल (WRM) में कार्यरत क्रेन ऑपरेटर प्रमोद कुमार सिंह (57) की मौके पर ही मौत हो गई।

वहीं, कार में सवार छह अन्य कर्मचारी घायल हो गए, जिनमें से सभी को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है।

जन्म की खुशी में पार्टी मनाने निकले

प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी कर्मचारी एक सहकर्मी के जुड़वा संतान के जन्म की खुशी में पार्टी मनाने निकले थे। लौटते समय यह हादसा हुआ।

बताया गया है कि दुर्घटना के समय कार का शीशा खुला था, और कार के पलटने पर प्रमोद कुमार सिंह के सिर में गंभीर चोट लग गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

कार में प्रमोद सिंह के साथ वायर रॉड मिल के ही कमेटी मेंबर आरके सिंह भी सवार थे, जो चालक के बगल वाली सीट पर थे। हादसे के बाद उन्हें शीशा तोड़कर और सीट बेल्ट काटकर बाहर निकाला गया। अन्य घायल कर्मचारियों को भी कार से निकालकर तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया।