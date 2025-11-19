तिलक समारोह में शामिल होने गया था परिवार, सुबह लौटते ही टूटा ताला और बिखरा सामान देख मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। मानगो के ओलिडीह थाना क्षेत्र डिमना रोड, संकोसाई रोड नंबर दो में मंगलवार देर रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। मोहल्ले के निवासी पवन कुमार के बंद घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया और नगद राशि के साथ करीब 20 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। घटना के समय घर के सभी सदस्य आदित्यपुर में एक पारिवारिक तिलक समारोह में शामिल होने गए थे।

सुबह लौटने पर परिवार के सदस्यों ने कमरे के ताले टूटे पाए और घर में बिखरा सामान देखकर घटना की सूचना तत्काल ओलिडीह थाना को दी। पूरी तरह सुनियोजित चोरी जानकारी मिलते ही जनसुविधा प्रतिनिधि संतोष भगत भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले का जायजा लिया। पुलिस टीम ने घटनास्थल की जांच की तथा पवन कुमार और उनके परिजनों से विस्तृत जानकारी ली। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह वारदात पूरी तरह सुनियोजित चोरी प्रतीत होती है। चोरों ने पहले घर की रेकी की और फिर मौके का फायदा उठाकर चोरी को अंजाम दिया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से चोरों की पहचान करने में जुटी है।

रात्रि गश्ती बढ़ाने की मांग शहर में इन दिनों चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। कुछ दिनों पहले बिरसानगर के विजया गार्डन में दो घरों में भी चोरी हो चुकी है। लगातार हो रही ऐसे घटनाओं से लोगों में भय और आक्रोश दोनों बढ़ता जा रहा है।