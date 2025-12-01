नकली देशी शराब गिरोह का खुलासा: जमशेदपुर से गिरफ्तार आरोपी ने खोले कई राज, छत्तीसगढ़ से कोलकाता तक फैला नेटवर्क

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के पोड़ी क्षेत्र में नकली देशी शराब निर्माण के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश होने के बाद अब इसकी कड़ियां जमशेदपुर और कोलकाता तक पहुंच गई हैं। 26 नवंबर को कवर्धा पुलिस ने पोड़ी में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली शराब और निर्माण सामग्री जब्त की थी।

चार आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद मिले इनपुट के आधार पर 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ पुलिस ने जमशेदपुर में छापेमारी कर सीतारामडेरा निवासी राकेश कोहली और बागबेड़ा निवासी मोहन प्रसाद गुप्ता को गिरफ्तार किया। दोनों को पुलिस पूछताछ के लिए छत्तीसगढ़ ले गई है।

कोलकाता से स्प्रिट मंगाकर सप्लाई करता था मोहन गुप्ता

पूछताछ में मोहन गुप्ता ने खुलासा किया कि वह फर्नीचर पॉलिश का व्यवसाय करता है, लेकिन इसी के बहाने वह कोलकाता के होलसेल केमिकल बाजार से बड़े पैमाने पर स्प्रिट मंगाता था। यह स्प्रिट झारखंड और छत्तीसगढ़ के अवैध शराब नेटवर्क को भेजा जाता था। मोहन ने स्वीकार किया कि राकेश कोहली से संपर्क के बाद वह पोड़़ी इलाके में पकड़े गए गिरोह को भी लंबे समय से सप्लाई कर रहा था।

दूसरी ओर, राकेश कोहली ने पुलिस को बताया कि वह साजिद नामक व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद पोड़ी के नेटवर्क से जुड़ा। राकेश जमशेदपुर से बसों के माध्यम से स्प्रिट, नकली ढक्कन, स्टिकर और पैकिंग सामग्री भेजता था।

पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया कि राकेश कई बार खुद पोड़ी जाकर गिरोह के लोगों को नकली देशी और अंग्रेजी शराब तैयार करने का प्रशिक्षण भी दे चुका है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि राकेश झारखंड में लंबे समय से विभिन्न ब्रांड की नकली अंग्रेजी शराब बनाकर अपने नेटवर्क के जरिए कारोबार चला रहा था।

गुड़ फैक्ट्री की आड़ में करोड़ों का अवैध कारोबार

पोड़़ी में छापेमारी के दौरान पुलिस ने पाया कि पूरा अवैध शराब नेटवर्क गुड़ बनाने की एक फैक्ट्री की आड़ में संचालित हो रहा था। यह धंधा पिछले चार माह से लगातार चल रहा था।

छापे के दौरान पुलिस ने 49 पाव नकली देशी शराब (8820 एमएल), छह बंडल नकली स्टिकर, आठ पेज नकली होलोग्राम, सात बोरी खाली बोतलें, नकली प्रिंटेड ढक्कन, 42 जरीकेन (25 लीटर), 19 पानी के जार, तीन बॉटलिंग मशीन और भारी मात्रा में पैकिंग सामग्री बरामद किया है।

पुलिस के अनुसार, यह नेटवर्क हर महीने लाखों रुपये की नकली शराब तैयार कर कई जिलों में भेज रहा था। राकेश कोहली आपराधिक गतिविधियों का पुराना खिलाड़ी है। सीतारामडेरा देवनगर निवासी राकेश कोहली का आपराधिक इतिहास लंबा रहा है।

साकची आम बागान निवासी श्री लेदर्स के मालिक आशीष डे की हत्या कांड में भी उसका नाम सामने आया था। इसके अलावा बिष्टुपुर थाना ने उसे पुलिसकर्मियों के नाम पर वसूली करने के मामले में गिरफ्तार किया था।

मोहन गुप्ता की फैक्ट्री पर भी कई बार छापे