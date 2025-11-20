नकली विदेशी शराब का भंडाफोड़, गम्हरिया में 10 लाख का माल जब्त, हिरासत में 4 तस्कर
गम्हरिया में पुलिस ने नकली विदेशी शराब के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में 10 लाख रुपये की नकली शराब जब्त की गई और 4 तस्करों को हिरासत में लिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
संवाद सहयोगी, गम्हरिया। कांड्रा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बीते बुधवार की देर रात हैप्पी ढाबा के पीछे एक मकान में छापेमारी कर अवैध विदेशी नकली शराब की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद करते हुए चार लोगों को हिरासत में लिया गया है।
साथ ही, वहां से तीन लग्जरी वाहनों को भी जब्त किया गया है। पुलिस द्वारा यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। इस दौरान उक्त मकान से भारी मात्रा में अवैध विदेशी नकली शराब बरामद की गई है जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है।
बोतलों पर यूके का लेबल
बरामद की गई बोतलों पर यूके का लेबल चिपका हुआ था, जबकि शराब की पेटियां बाहर से पूरी तरह प्लेन थीं, जिस पर कोई विवरण दर्ज नहीं था।
कांड्रा थाना प्रभारी विनोद मुर्मू के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई छापेमारी के दौरान चार लोगों को हिरासत में लिया गया है जिससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही, वहां से इनोवा, स्कॉर्पियो और इंडिगो आदि तीन वाहनों को भी पुलिस ने जब्त किया है।
पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप
बताया गया है कि उक्त इलाके में लंबे समय से विदेशी शराब की अवैध खरीद-बिक्री की शिकायतें पुलिस को मिल रही थीं। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि ये नकली विदेशी शराब आखिर कहां से लाई गई और इसके पीछे कौन सा तस्करी नेटवर्क सक्रिय है। इधर,पुलिस द्वारा की गई इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र के दारू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।
