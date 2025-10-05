जमशेदपुर में पूर्व विधायक के छोटे पुत्र पर ट्रक ड्राइवर ने किया जानलेवा हमला, पुलिस ने हिरासत में लिया

संवाद सहयोगी, आदित्यपुर। आदित्यपुर थाना अंतर्गत पान दुकान चौक के समीप शनिवार की शाम इचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह के छोटे पुत्र यश सिंह पर एक टाटा 407 के चालक ने हमला कर घायल कर दिया।

हमले में यश के सिर में चोटें आई हैं। उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया है। उधर घटना से आक्रोशित यश के समर्थकों ने चलाक की भी पिटाई कर डाली।

पुलिस ने चालक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। घटना की जानकारी देते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समीर कुमार सवैया ने बताया कि दोनों पक्षों से लोग घायल हुए हैं।

आवेदन के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि शनिवार देर शाम विधायक पुत्र की गाड़ी में टाटा 407 के चालक ने टक्कर मार दी, जिससे आक्रोशित होकर विधायक पुत्र एवं उनके समर्थकों ने चालक को पीट दिया।