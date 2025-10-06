Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Tatanagar Station: DRM ने स्वचालित सीढ़ी जल्द शुरू करने के दिए निर्देश, फुट ओवरब्रिज भी खोलने का आदेश

    By Nirmal Prasad Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 01:33 AM (IST)

    चक्रधरपुर मंडल के डीआरएम तरुण हुरिया ने टाटानगर स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वचालित सीढ़ी का काम जल्द पूरा करने नए फुट ओवरब्रिज को शुरू करने और पुराने को खोलने के निर्देश दिए। डीआरएम ने वीआईपी लेन को बंद करने और ड्रॉपिंग लाइन को खाली रखने के निर्देश दिए. उन्होंने स्टेशन को साफ और सुंदर रखने के लिए यात्रियों से सहयोग मांगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    डीआरएम ने दिया निर्देश, स्वचालित सीढ़ी को जल्द करें शुरू। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। चक्रधरपुर मंडल के रेल प्रबंधक (डीआरएम) तरुण हुरिया रविवार को टाटानगर स्टेशन पहुंचे और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया।

    इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय रेल प्रबंधक को निर्देश दिया कि प्लेटफार्म नंबर-1 में तैयार किए जा रहे स्वचालित सीढ़ी का काम जल्द पूरा कराएं, ताकि दीपावली व छठ पर स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिल सके।

    डीआरएम तरुण हुरिया सुबह लगभग 11 बजे टाटानगर स्टेशन पहुंचे और लगभग चार घंटे स्टेशन परिक्षेत्र का निरीक्षण करते हुए यात्री सुविधाओं का जायजा लिया।

    वहीं, उन्होंने त्योहारी सीजन को देखते हुए नए फुट ओवरब्रिज को जल्द शुरू करने व भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुराने फुट ओवरब्रिज को भी खोलने का निर्देश दिया ताकि स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियों को परेशानी न हो।

    उन्होंने वीआईपी लेन को तत्काल बंद करवाया। कहा कि इस लेन का बूम हमेशा बंद रखें, जरूरत पड़ने पर ही इसे खोला जाए, ताकि इस लेन पर होने वाली अनावश्यक भीड़ को रोका जा सके। जिस यात्री को स्टेशन पर अपने स्वजनों को छोड़कर निकलना है उनके लिए ड्राॉपिंग लाइन की व्यवस्था है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्लेटफार्म के जिन स्थानों पर वर्षा का पानी लीकेज हो रहा है या जहां फ्लोर ग्रेनाइट टूटा हुआ है उसे मरम्मत करने का भी निर्देश दिया।

    डीआरएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दक्षिण पूर्व रेलवे में टाटानगर सबसे सुंदर स्टेशन है इसलिए इसे साफ व सुंदर बनाए रखने के लिए सभी यात्रियों का सुझाव व सहयोग जरूरी है।

    निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने पार्सल, प्लेटफार्म नंबर एक, टिकट काउंटर, पार्किंग सहित अन्य क्षेत्रों का भी निरीक्षण करते हुए रेल अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। दोपहर लगभग तीन बजे डीआरएम वापस चक्रधरपुर लौट गए।

    ड्रॉपिंग लाइन में खड़ी बाइक को देखकर जताई नाराजगी

    निरीक्षण के दौरान डीआरएम पार्किंग व ड्रॉपिंग लेन काे भी देखा। इस दौरान उन्होंने ड्रॉपिंग लाइन के किनारे दो पहिया (बाइक) वाहनों को देखकर नाराजगी जाहिर की।

    उन्होंने आरपीएफ सहित कमर्शियल विभाग को निर्देश दिया कि ड्रॉपिंग लाइन को हमेशा खाली रखें, ताकि इस लेन में आने वाले यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो।