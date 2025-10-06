Tatanagar Station: DRM ने स्वचालित सीढ़ी जल्द शुरू करने के दिए निर्देश, फुट ओवरब्रिज भी खोलने का आदेश

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। चक्रधरपुर मंडल के रेल प्रबंधक (डीआरएम) तरुण हुरिया रविवार को टाटानगर स्टेशन पहुंचे और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया।

इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय रेल प्रबंधक को निर्देश दिया कि प्लेटफार्म नंबर-1 में तैयार किए जा रहे स्वचालित सीढ़ी का काम जल्द पूरा कराएं, ताकि दीपावली व छठ पर स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिल सके।

डीआरएम तरुण हुरिया सुबह लगभग 11 बजे टाटानगर स्टेशन पहुंचे और लगभग चार घंटे स्टेशन परिक्षेत्र का निरीक्षण करते हुए यात्री सुविधाओं का जायजा लिया।

वहीं, उन्होंने त्योहारी सीजन को देखते हुए नए फुट ओवरब्रिज को जल्द शुरू करने व भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुराने फुट ओवरब्रिज को भी खोलने का निर्देश दिया ताकि स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियों को परेशानी न हो।

उन्होंने वीआईपी लेन को तत्काल बंद करवाया। कहा कि इस लेन का बूम हमेशा बंद रखें, जरूरत पड़ने पर ही इसे खोला जाए, ताकि इस लेन पर होने वाली अनावश्यक भीड़ को रोका जा सके। जिस यात्री को स्टेशन पर अपने स्वजनों को छोड़कर निकलना है उनके लिए ड्राॉपिंग लाइन की व्यवस्था है।