Dharmendra Deol: झारखंड की इस जगह में हुई थी धर्मेंद्र की फिल्म 'सत्यकाम' की शूटिंग, आज भी जुड़ी हैं यादें
धर्मेंद्र देओल की फिल्म 'सत्यकाम' की शूटिंग झारखंड में हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान की यादें आज भी स्थानीय लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। धर्मेंद्र के शानदार अभिनय और झारखंड के लोकेशंस ने फिल्म को यादगार बना दिया।
जागरण संवाददाता, घाटशिला। बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे धर्मेंद्र देओल का आज 89 साल की उम्र निधन हो गया। धर्मेंद्र जुड़ी यादें घाटशिला में आज भी जिंदा हैं। लोग उनकी पुरानी फिल्म सत्यकाम की याद कर रहे हैं, जिसकी शूटिंग घाटशिला में हुई थी।
घाट व शीला के संगम से बनता घाटशिला बना। जहां स्वर्णरेखा का घाट (तट) हो या जंगलों में खुबसूरत मनोरम स्थल बड़ी-बड़ी शिलाएं (पत्थर) आपको अपनी तरफ आकृष्ट करती है।
पर्यटन के लिहाज से ये एक बेहद खुबसूरत स्थल तो है ही, ये सीने (फिल्मजगत) के लिए भी अनुकूल स्थल रहा। फिल्मजगत के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र की यादें भी घाटशिला से जुड़ी है।
निदेशक हृषिकेश मुखर्जी की निर्देशित फिल्म सत्यकाम की शूटिंग 1960 के दशक में घाटशिला के फुलडुंगरी पहाड़ में भी हुई थी। बालीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र व शर्मिला टैगौर ने फिल्म के कई गीत व दृश्यों को फुलडुंगरी पहाड़ व स्वर्णरेखा तट के रात मोहना में फिल्माया था।
घाटशिला अपनी प्राकृतिक खूबसूरती से सीने जगत का ध्यान भी अपनी तरफ हमेशा आकर्षित करता रहा। 24 नवंबर को धर्मेंद्र के निधन की खबर से उनसे जुड़ी यादें फिर ताजा हो गई। सत्यकाम की शूटिंग फुलड़ंगरी पहाड़ के खूबसूरत साल के पेड़ों के बीच हुई थी। जिसे फिल्म में देखकर आज भी लोग रोमांचित हो उठते है।
कैसे हुआ धर्मेंद्र का निधन?
धर्मेंद्र की तबीयत कई दिनों से नासाज बताई जा रही थी। ऐसी खबर थी कि उन्हें सांस संबंधी दिक्कतों के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि, 12 नवंबर को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था और घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, धर्मेंद्र वेंटिलेटर पर थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।