Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सैलरी डे का इंतजार कर रहे थे पूर्व कर्मचारी, साथियों संग मिलकर उड़ाए कंपनी के 10 लाख

    By Anwesh AmbesthaEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 05:01 PM (IST)

    जमशेदपुर में एक पूर्व कर्मचारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर सैलरी डे पर एक कंपनी से 10 लाख रुपये लूट लिए। लुटेरों को पता था कि कंपनी के पास उस दिन ज्यादा नकदी होगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना ने जमशेदपुर में बढ़ते अपराध की समस्या को उजागर किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    साथियों संग मिलकर उड़ाए 10 लाख

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। बिरसानगर जोन नंबर 11 स्थित सावित्री कॉम्प्लेक्स में बीते 10 नवंबर को हुई दस लाख रुपये की दिनदहाड़े लूट कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ठेका कंपनी विश्वकर्मा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर में घुसकर तीन बाइक सवार अपराधियों ने 10 लाख 50 हजार रुपये और मोबाइल लूट लिये थे। दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने फायरिंग भी की थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने मंगलवार को बताया कि पुलिस ने मामले में परसुडीह थाना क्षेत्र के लोको कॉलोनी निवासी अजीत बेहरा और बाबू सरदार उर्फ नेपू को गिरफ्तार किया है। 

    लूट के 1 लाख 23 हजार रुपये बरामद

    पूछताछ के बाद अजीत बेहरा के घर से एक देसी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और लूट की रकम में से 1 लाख 23 हजार रुपये बरामद किये गये। इसके अलावा दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। लूट की साजिश का मास्टरमाइंड कंपनी का पूर्व कर्मचारी अजय बेहरा है। वह करीब तीन महीने से कंपनी में वेल्डर के रूप में काम कर रहा था और जानता था कि हर महीने की 10 तारीख को मजदूरों को वेतन का भुगतान होता है। 

    इसी जानकारी के आधार पर उसने अपने साथियों – सरायकेला निवासी अजय सिंह उर्फ मोटा, सूरज करुवा और बाबू सरदार को लूट की योजना में शामिल किया।

    सीसीटीवी फुटेज के आधार दो आरोपी गिरफ्तार

    घटना के बाद अपराधियों ने आपस में 1.15 लाख रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से रकम बांट ली थी। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अजय सिंह और सूरज करुवा की तलाश जारी है।

    गिरफ्तार आरोपियों के पास से अजय बेहरा के हिस्से के 45 हजार रुपये, जबकि बाबू सरदार से 78 हजार रुपये बरामद हुए। मोबाइल को लेकर दोनों ने बताया कि पकड़े जाने के डर से सिम निकालकर फेंक दिया था। पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही फरार दोनों अपराधियों की भी गिरफ्तारी होगी।