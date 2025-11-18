सैलरी डे का इंतजार कर रहे थे पूर्व कर्मचारी, साथियों संग मिलकर उड़ाए कंपनी के 10 लाख

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। बिरसानगर जोन नंबर 11 स्थित सावित्री कॉम्प्लेक्स में बीते 10 नवंबर को हुई दस लाख रुपये की दिनदहाड़े लूट कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ठेका कंपनी विश्वकर्मा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर में घुसकर तीन बाइक सवार अपराधियों ने 10 लाख 50 हजार रुपये और मोबाइल लूट लिये थे। दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने फायरिंग भी की थी।

सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने मंगलवार को बताया कि पुलिस ने मामले में परसुडीह थाना क्षेत्र के लोको कॉलोनी निवासी अजीत बेहरा और बाबू सरदार उर्फ नेपू को गिरफ्तार किया है। लूट के 1 लाख 23 हजार रुपये बरामद पूछताछ के बाद अजीत बेहरा के घर से एक देसी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और लूट की रकम में से 1 लाख 23 हजार रुपये बरामद किये गये। इसके अलावा दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। लूट की साजिश का मास्टरमाइंड कंपनी का पूर्व कर्मचारी अजय बेहरा है। वह करीब तीन महीने से कंपनी में वेल्डर के रूप में काम कर रहा था और जानता था कि हर महीने की 10 तारीख को मजदूरों को वेतन का भुगतान होता है।

इसी जानकारी के आधार पर उसने अपने साथियों – सरायकेला निवासी अजय सिंह उर्फ मोटा, सूरज करुवा और बाबू सरदार को लूट की योजना में शामिल किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार दो आरोपी गिरफ्तार घटना के बाद अपराधियों ने आपस में 1.15 लाख रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से रकम बांट ली थी। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अजय सिंह और सूरज करुवा की तलाश जारी है।