Snake Bite: क्या मरने के बाद भी काट सकता है सांप? विशेषज्ञों ने बताई चौंकाने वाली बात

मनोज सिंह के अनुसार मरा हुआ सांप भी काट सकता है जैसा कि असम और झारखंड में हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि मरने के बाद भी सांप का तंत्रिका तंत्र सक्रिय रहता है और वह घातक हो सकता है। 2024-25 में झारखंड में सांप काटने से 4000 लोगों की मौत हुई जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिले में 60 लोग शामिल थे।

मनोज सिंह, जमशेदपुर। मरा हुआ सांप भी काट सकता है, जिससे जान भी जा सकती है। हाल ही में असम में वैज्ञानिकों ने दुनिया के पहले ऐसे केस दर्ज किया है। जहां मरे हुए कोबरा और काला करैत ने व्यक्ति को काट लिया।

इन मामलों ने वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल दिया है। जीव जंतुओं पर रिसर्च कर रहे विशेषज्ञ डॉ. लाल रत्नाकर सिंह कहते हैं कि असम की यह घटनाएं चेतावनी है और पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों को सावधान कर रही है।

असम के अलावा झारखंड में भी इस तरह के दो मामले दो साल के अंदर सामने आए हैं। झारखंड के प्रसिद्ध (स्नैक कैचर) सांप पकड़ने वाले नवल किशोर सिंह कहते हैं कि झारखंड में दो मामले सामने आए हैं। 2024 में हजारीबाग में एक मामला सामने आया व दूसरा पश्चिम सिंहभूम जिले के नोवामुंडी में। नवल किशोर सिंह कहते हैं कि उनके पास पहला मामला हजारीबाग से 2024 में आया, जिसमें मरा हुआ करैंत सांप एक व्यक्ति को काट लिया था।

मैंने तत्काल उसे अस्पताल में भर्ती कराने को कहा। करीब 15 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद उस व्यक्ति की जान किसी तरह बच पाई। इसी तरह 2025 में नोवामुंडी से उनके पास फोन आया कि सांप कई घंटा पहले मर चुका था। उसे जब पकड़कर दूसरे जगह पर फेंका जा रहा था, उसी समय उस व्यक्ति को सांप ने काट लिया। संयोग यह रही कि सही समय पर इलाज होने पर उसकी भी जान बच गई।