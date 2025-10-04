जमशेदपुर में मिठाई दुकान में हुआ सिलेंडर बलास्ट, समोसा लेने आई लड़की और मजदूर झुलसे
जमशेदपुर के मानगो में रसरंग स्वीट्स में सिलेंडर फटने से अफरा-तफरी मच गई। हादसे में एक किशोरी और एक कारीगर झुलस गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाके से दुकान की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। अग्निशमन विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में गैस रिसाव को घटना का कारण माना जा रहा है।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। मानगो के मुंशी मोहल्ले के आवास प्लाजा के नीचे स्थित रसरंग स्वीट्स में शनिवार देर शाम सिलेंडर ब्लास्ट होने से अफरा-तफरी मच गई। वहां किशोरी सोनिया बिसोय और कारीगर तपन झुलस गए।
धमाके की आवाज से दुकान की दीवार क्षतिग्रस्त गई। घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वहीं, घटना की सूचना के बाद अग्निशमन विभाग की दमकल मौके पर पहुंची।
दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गंभीर रूप से झुलसे कारीगर को एमजीएम अस्पताल के आईसीयू में दाखिल कराया गया है। वहीं, किशोरी का चेहरा हल्का झुलस गया। वह मानगो पारसनगर की रहने वाली है।
वह घटना के समय दुकान में समोसा खरीदने आई थी। आग किस परिस्थिति में लगी। इसका पता नहीं चल पाया है। बता दे कि जहां घटना हुई। वह काफी भीड़ वाला क्षेत्र है और दुकान के ऊपरी हिस्से में आवासीय फ्लैट है। दुकान में आग लगने की घटना से फ्लैट में रहने वाले लोग काफी परेशान हुए।
गनीमत रही कि ऐन मौके पर अग्निशमन विभाग की दमकल मौके पर पहुंच गई। घटना की जानकारी मिलने पर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय के प्रतिनिधि के रूप में नीरज सिंह, संतोष कुमार भगत, पिंटू समेत अन्य पहुंचे। एमजीएम अधीक्षक से बातचीत कर झुलसे लोगों की बेहतर इलाज कराने की व्यवस्था कराई।
किचन में काम कर रहा था कारीगर
कारीगर तपन ने बताया कि वह किचन में काम कर रहा था। सहयोगी कर्मचारी आराम कर रहे थे। इस दौरान सिलेंडर में आग लग गई। उसने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि जब तक लोग वहां से भाग पाते तब तक वह आग की चपेट में आ गया। सिलेंडर ब्लास्ट हो गया।
समोसा लेने आई एक किशोरी मामूली रूप से झुलस गई। आग से दो सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। धमाके से आसपास क्षेत्र थर्रा उठा। दीवार में दरार पड़ गई। सही समय पर आग पर काबू पाने के कारण बड़ी घटना टल गई। घटना का कारण सिलेंडर से गैस रिसाव होना सामने आ रहा है।
