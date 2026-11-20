जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। चक्रवात अकवान के प्रभाव को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने कई ट्रेनों के परिचालन को रद और पुनर्निर्धारित करने का निर्णय लिया है। हालांकि, रेलवे ने बाद में संशोधित आदेश जारी कर टाटा-ब्रह्मपुर-टाटा वंदे भारत एक्सप्रेस और पुरी-बड़बिल-पुरी एक्सप्रेस के यात्रियों को राहत दी है। ये ट्रेनें अब निर्धारित समय के अनुसार चलेंगी।

रेलवे द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 20 और 21 नवंबर को चलने वाली 20891/20892 टाटा-ब्रह्मपुर-टाटा वंदे भारत एक्सप्रेस को रद करने की घोषणा की गई थी। इसी तरह 20 और 21 नवंबर को 18415/18416 बड़बिल-पुरी-बड़बिल एक्सप्रेस का परिचालन भी रद किया गया था।

हालांकि, पूर्व तट रेलवे की ओर से जानकारी मिलने के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे ने संशोधित आदेश जारी किया। इसमें स्पष्ट किया गया कि 21 नवंबर को 20892 ब्रह्मपुर-टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस निर्धारित समय पर चलेगी। इसके अनुरूप 20891 टाटानगर-ब्रह्मपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का भी परिचालन 21 नवंबर को सामान्य रहेगा। वहीं, 20 और 21 नवंबर को 18415/18416 पुरी-बड़बिल-पुरी एक्सप्रेस भी अपने निर्धारित समय पर चलेगी। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है।

इन ट्रेनों का परिचालन रहेगा प्रभावित चक्रवात के कारण 20 नवंबर को 22895/22896 हावड़ा-पुरी-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, 68441 जलेश्वर-पुरी मेमू तथा टाटानगर-बड़बिल-टाटानगर की तीन जोड़ी मेमू ट्रेनें रद रहेंगी। इसके अलावा बालेश्वर-गोपालपुर-बालेश्वर की तीन जोड़ी मेमू ट्रेनें भी नहीं चलेंगी।