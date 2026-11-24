तापस कुइरी, बाघमुंडी। अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों की साइकिल यात्रा पूरी कर आखिरकार पुरुलिया लौट आए 'साइकिल मैन' के नाम से मशहूर अक्षय भगत।

बाघमुंडी प्रखंड के बुड़दा गांव निवासी अक्षय छह महीने के लंबे विदेश दौरे के बाद कोलकाता होते हुए हाल ही में अपने घर पहुंचे।

गांव के इस लाल की असाधारण उपलब्धि से बुड़दा समेत आसपास के इलाकों में खुशी और गर्व का माहौल है। अपने चहेते युवक की घर वापसी पर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

बाल विवाह के खिलाफ शुरू की थी यात्रा

बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने और सामाजिक संदेश देने के उद्देश्य से अक्षय ने कुछ वर्ष पहले साइकिल यात्रा शुरू की थी।

अपने दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस के बल पर उन्होंने धीरे-धीरे देश की सीमाओं को पार कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई।

हाल ही में छह महीने के अफ्रीका दौरे के दौरान उन्होंने युगांडा, तंजानिया, जिम्बाब्वे, रवांडा और इथियोपिया समेत कई देशों की यात्रा की।

इस दौरान उन्होंने रोमांच के जुनून में दुर्गम कालाहारी रेगिस्तान और मून माउंटेन जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों को भी साइकिल से पार किया।

25 देशों की कर चुकें हैं यात्रा

अफ्रीका से पहले भी अक्षय चीन, रूस, श्रीलंका, थाईलैंड, मंगोलिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान समेत दुनिया के विभिन्न देशों की साइकिल यात्रा कर चुके हैं।

अब तक वह कुल 25 देशों की यात्रा साइकिल से पूरी कर चुके हैं। अनजान जगहों को करीब से जानने और अलग-अलग देशों की संस्कृति एवं परंपराओं को समझने का जुनून ही उनकी इस लंबी यात्रा की सबसे बड़ी प्रेरणा है। विदेशों में भारतीय संस्कृति और समृद्ध परंपराओं को भी उन्होंने लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया।