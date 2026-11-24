आदिल हसन, रांची। मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबाल स्टेडियम की पहचान अब केवल खेल प्रतियोगिताओं तक सीमित नहीं रहेगी। इसे आधुनिक स्पोर्ट्स क्लब के रूप में विकसित करने की तैयारी चल रही है।

इस योजना के तहत स्टेडियम परिसर में झारखंड का सबसे आधुनिक जिम बनाया जाएगा। इसके निर्माण पर करीब ढाई करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

खास बात यह है कि जिम और अन्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए जिमखाना, रांची क्लब और क्रिकेट कंट्री क्लब (जेएससीए) की तर्ज पर मेम्बरशिप शुल्क निर्धारित किया जाएगा। यानी यहां सुविधाओं का लाभ लेने के लिए सदस्यता लेनी होगी।