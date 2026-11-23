राज्य ब्यूरो, रांची। खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम (एमएमडीआर) और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ झारखंड विधानसभा का 25 और 26 नवंबर को विशेष सत्र होना है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू के साथ इंडी गठबंधन में शामिल झामुमो, कांग्रेस, राजद और वाम दल के विधायकों ने सोमवार को ऑनलाइन बैठक कर रणनीति बनाई। इसमें सहमति बनी कि झारखंड विधानसभा से खनिज पर सेस लेने का अधिकार लिया जाएगा।

झारखंड विधानसभा में इंडी गठबंधन के साथ 64 विधायक है। इसलिए प्रस्ताव आसानी से पारित हो सकता है। भारत सरकार को भी संदेश दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिना चर्चा के सदन में कानून में संशोधन स्वीकार्य नहीं है। यह राज्यों के आधार पर आघात है।

तय किया गया कि विधानसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची केविशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ भी जोरदार तरीके से आवाज उठेगी। लोकसभा में पारित हुआ था एमएमडीआर संशोधन संसद के मानसून सत्र में 12 एवं 13 अगस्त को लोकसभा और राज्यसभा से एमएमडीआर संशोधन एक्ट पारित किया गया है। इसके तहत राज्यों का खनिज पर सेस लेने का अधिकार खत्म कर दिया गया है।