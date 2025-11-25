CSIR–NML ने पूरे किए 75 वर्ष, नेहरू की दृष्टि ने बनाया इसे वैज्ञानिक शक्ति का आधार, जमशेदपुर की LAB ने गढ़ी देश की वैज्ञानिक पहचान

जासं, जमशेदपुर। जमशेदपुर के बर्मामाइंस स्थित सीएसआइआर-एनएमएल (राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला) बुधवार को अपने 75वें स्थापना दिवस का रजत जयंती समारोह मनाएगा। सीएसआइआर-एनएमएल की पहचान देश में एक शोध प्रयोगशाला के रूप में है। इस प्रयोगशाला की स्थापना का मुख्य श्रेय देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का है। इस 75 वर्षों के यात्रा में प्रयोगशाला ने नए खनिज, धातु और सामग्री के क्षेत्र में राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

प्रयोगशाला देश को वैज्ञानिक और तकनीकी नेतृत्व की ओर ले जाने और सतत विकास लक्ष्यों की ओर उद्योगों का रुझान देने में अहम भूमिका निभा रही है। सीएसआइआर-एनएमएल अपनी शुरुआत के 75वीं शानदार वर्षगांठ मना रही है और वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने तथा विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का विकास करने हेतु कोशिश कर रही है।

प्रयोगशाला जरूरी खनिज की उपलब्धता, निकालने के तरीकों, और पुनर्चक्रण से मांग को पूरा करने और उनके इस्तेमाल में प्रौद्योगिकी में तरक्की पर ध्यान दे रही है। एनएमएल उन सात संस्थानों में से एक है जिन्हें खान मंत्रालय राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत उत्कृष्टता का केंद्र के तौर पर मान्यता मिली है।



इस्पात अनुसंधान में आगे है एनएमएल प्रयोगशाला इस्पात अनुसंधान में सबसे आगे है और उद्योगों के साथ मिलकर इस्पात बनाने की प्रौद्योगिकियों को विकासशील कर रही है। सीएसआइआर-एनएमएल मोटर वाहन उद्योग की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए उन्नत स्टील ग्रेड, रक्षा अनुप्रयोगों के लिए कवच ग्रेड स्टील, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए सुपरमार्टेंसिटिक स्टील, क्रशर अनुप्रयोगों के लिए हैडफील्ड स्टील, आयल और गैस उद्योगों के लिए बेहतर हाइड्रोजन एम्बैटलमेंट रेजिस्टेंस वाला एपीआइ स्टील विकसित कर रही है।

प्रयोगशाला अलग-अलग अनुप्रयोगों के लिए विद्युत इस्पात का विकास कर रही है। प्रयोगशाला के पास भारत की रणनीतिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय स्टील बनाने वाली उद्योगों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक व्यापक इस्पात अनुसंधान पोर्टफोलियो है।





एनएमएल अलग-अलग उद्योगों की जरूरत को पूरा करने वाले नॉन-फेरस एलाय बनाने का काम करती है। प्रयोगशाला ने आटोमोटिव अनुप्रयोग के लिए अच्छी संयोज्यता वाले संक्षारण प्रतिरोध एलाय, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर के लिए उच्च तापमान कम शिथिलता एआइ कंडक्टर वायर, उच्च ऊर्जा घनत्व एल्यूमीनियम एयर बैटरी के लिए एक कुशल एनोड सामग्री के तौर पर माइक्रोएलायड संक्षारण प्रतिरोध एआइ एलाय विकसित किए हैं।