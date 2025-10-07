Language
    Jamshedpur crime News: कदमा में पिस्तौल और कारतूस के साथ अपराधी गिरफ्तार, मानगो में गुड्डू पांडेय के घर पर की थी फायरिंग

    Updated: Tue, 07 Oct 2025 01:48 PM (IST)

    कदमा थाना की पुलिस ने पिस्तौल और कारतूस के साथ अपराधी को गिरफ्तार किया है।

    जमशेदपुर, संवाददाता। कदमा थाना की पुलिस ने एक पिस्तौल और दो कारतूस के साथ मनीष सिंह को गिरफ्तार किया है जबकि उसका सहयोगी भानू मांझी भाग निकला।

    मनीष सिंह कदमा भाटिया बस्ती का निवासी है। वहीं भानू कई आपराधिक मामलों का आरोपित रहा हैै। दोनों के विरुद्ध कदमा थाना प्रभारी पीके सिन्हा की शिकायत पर अवैध रूप से आर्म्स रखने की प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    पुलिस के अनुसार कदमा उलियान मैदान के पास विशेष चेकिंग अभियान में आरोपित की गिरफ्तारी की गई। अपराध की योजना को अंजाम देने के लिए वह पिस्तौल लेकर घूम रहा था।

    वहीं दूसरी ओर ओलिडीह थाना की पुलिस ने डिमना रोड संजय पथ निवासी तड़ीपार गुड्डू पांडेय के घर पर फायरिंग करने वाले अपराधी दीपक चौधरी उर्फ टेका को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

    उसके पास से पिस्टल और कारतूस की बरामदगी की गई है। फायरिंग मामले में ओलिडीह थाना में उसके और सहयोगी के विरुद्ध गुड्डू पांडेय के भाई की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

    पांच अक्टूबर की सुबह बाइक सवार दो अपराधियों ने गुड्डू पांडेय के घर पर फायरिंग की थी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी।

    फुटेज के आधार पर फायरिंग करने वाले अपराधी की पहचान दीपक चौधरी उर्फ टेका के रूप में हुई थी। टेका चौधरी दुमका में मारे गए अपराधी मानगो निवासी अमरनाथ सिंह की हत्या में भी नामजद आरोपित रहा है।

    गुड्डू पांडेय के घर पर फायरिंग मामले में पुलिस ने एक कारतूस की बरामदगी की थी। अपराधियों ने दो राउंड फायरिंग की थी। घरवालों ने फायरिंग की सूचना पुलिस को दी थी जिसके बाद पुलिस ने गुड्डू पांडेय के घर में लगे सीसीटीवी के फुटेज की जांच की। 

    इसमें टेका चौधरी के अलावा बाइक पर सवार हेलमेट पहने एक युवक की तस्वीर पुलिस को मिली थी। सीसीटीवी फुटेज में टेका चौधरी व उसके साथी द्वारा गोली चलाने की तस्वीर साफ दिख रही थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने टेका चौधरी के घर पर छापेमारी की थी।