Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ghatshila By-Election: झामुमो प्रत्याशी के समर्थन में आई ये पार्टी, बीजेपी को मिलेगी कड़ी टक्कर

    By Mantosh Mandal Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 04:15 PM (IST)

    घाटशिला उपचुनाव में सीपीआई ने झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन को समर्थन देने का एलान किया। सीपीआई नेताओं ने सशर्त समर्थन की घोषणा की और पिछली घोषणाओं को पूरा करने का आग्रह किया। महेंद्र पाठक ने कहा कि सांप्रदायिक शक्ति को रोकने के लिए मिलकर लड़ना होगा। भाजपा पर एनआरसी को पिछले दरवाजे से लागू करने का आरोप लगाया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    घाटशिला उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन को सीपीआई का समर्थन। (जागरण) 

    संवाद सूत्र, घाटशिला। घाटशिला उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन को कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) ने समर्थन देने का एलान किया।

    गुरुवार को मउभंडार आईसीसी वर्कर्स यूनियन कार्यालय में सीपीआई की बैठक हुई। इसके बाद समर्थन का एलान किया गया। झामुमो प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी भी शामिल रहे।

    राज्य सचिव महेन्द्र पाठक व एटक के राज्य महासचिव अशोक यादव ने इसकी घोषणा की। हालांकि, सीपीआई के नेताओं ने सशर्त समर्थन देने की घोषणा करके खुद की सरकार को ही आईना दिखाया।

    जिसमें कहा की पिछले बार के वादे लैंड बैंक को समाप्त करने जैसी घोषणाएं अधूरी है। इस बार वादा करें वैसे चीजों को पूरा करेंगे।

    कुणाल ने घोषणाओं पर सीएम के पैनी नजर होने व पूरे करने की बात कही। महेंद्र पाठक ने कहा की रात्रि में सीएम आवास से संदेश पहुंचा। वर्तमान परिस्थिति राजनीति में आपस में लड़ने का समय नहीं है।

    सांप्रदायिक शक्ति जो सिर चढ़कर बोल रहे उपचुनाव में अगर खाता खुलता तो उसका मन बढ़ जाएगा। पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने का प्रयास भाजपा चुनावी आयोग के माध्यम से कर रहा है। हम सब मिलकर लड़ेंगे।

    भाजपा की हार होगी हमारा उम्मीदवार जीतेगा। मौके पर आईसीसी वर्कर्स यूनियन के महासचिव ओमप्रकाश सिंह, भुवनेश्वर तिवारी, अंबुज ठाकुर, विक्रम कुमार समेत कई नेता मौजूद थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें