चंद्रयान-3 की सफलता का झारखंड की तीन कंपनियों से कनेक्शन, लॉन्चिंग में रहा है खास योगदान

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर: चंद्रयान-3 का शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लांच हुआ। इस यान की कामयाबी के पीछे झारखंड की भी तीन कंपनियां का योगदान है। इसमें रांची के मेकॉन और हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी) सहित सरायकेला खरसावां स्थित टिस्को या टाटा ग्रोथ शाप (टीजीएस) का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्या कहते हैं महाप्रबंधक मेकॉन के वरिष्ठ महाप्रबंधक (रोलिंग मिल) निशीथ कुमार ने बताया कि चंद्रयान-3 को जिस लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया, उसकी डिजाइन, परीक्षण व कमीशनिंग मेकॉन के रांची यूनिट द्वारा की गई। बकौल निशीथ, मेकॉन के पास मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं का अभाव है, इसलिए लॉन्च पैड और उसके जरूरी मशीनरी व हैंडलिंग क्रेन का निर्माण एचईसी और टिस्को ग्रोथ शॉप सहित मुंबई की गोदरेज जैसी भारतीय कंपनियों द्वारा तैयार किया गया है। सभी उपकरण और सिस्टम मेकॉन ने किये निर्मित सभी उपकरण व सिस्टम देश में पहली बार मेकॉन द्वारा निर्मित किए गए हैं। विदेशों से इन उपकरणों जैसे स्पेयर व अन्य जरूरी सामानों की खरीद मेकॉन द्वारा की गयी है। एचईसी के अधिकारियों ने बताया कि पीएसयू ने रॉकेट असेंबली बिल्डिंग के मोबाइल लॉन्च पेडस्टल, फोल्डिंग कम रिपोजिशनेबल प्लेटफार्म, 10 टन क्षमता का टॉवर क्रेन। इसके अलावा 10 स्लाइडिंग दरवाजों के 16 सेट का निर्माण में हमने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सूत्रों की मानें तो टीजीएस से स्पेशल स्टील सहित कई तरह के उपकरण तैयार किए गए हैं। किसने क्या कहा चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर कैट राष्ट्रीय सचिव सुरेश सोंधालिया ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आज इतिहास रच दिया। देश के वैज्ञानिकों को बधाई, उनका श्रम सार्थक हुआ। देश के आठ करोड़ व्यापारियों की ओर से अनंत साधुवाद। वहीं सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स सचिव अनिल मोदी ने कहा चंद्रयान-3 के सफल प्रक्षेपण पर देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री व सभी वैज्ञानिकों को बधाई। यह सफलता देश में अंतरिक्ष विज्ञान में एक और मील का पत्थर साबित होगी और वैश्विक मानचित्र पर भारत का डंका बजेगा।

Edited By: Yashodhan Sharma