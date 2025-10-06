छोटे बच्चों में हार्ट अटैक का खतरा! जमशेदपुर में ढाई साल के मासूम की मौत के बाद बढ़ी चिंता

जमशेदपुर के सिदगोड़ा में ढाई साल के रौनक वीर की हार्ट अटैक से मौत हो गई जिससे पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई। बच्चे की माँ निकिता कौर बेसुध हैं। डॉक्टरों के अनुसार बच्चों में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं जिसके कई कारण हो सकते हैं। लक्षणों को पहचानकर तुरंत इलाज कराना चाहिए।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सिदगोड़ा 10 नंबर बस्ती पदमा रोड में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे शहर को झकझोर दिया। ढ़ाई साल के मासूम रौनक वीर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जिसने भी यह खबर सुनी, विश्वास नहीं कर पाया कि इतनी कम उम्र में भी हार्ट अटैक जैसी स्थिति हो सकती है।

मां निकिता कौर बेसुध हैं, पिता परविंदर सिंह, जो एक आइटी कंपनी में मैनेजर हैं, गहरे सदमे में हैं। दादा राजेंद्र सिंह, जो बारीडीह गुरुद्वारा के पूर्व प्रधान रहे हैं। उन्होंने ने बताया कि सिर्फ पांच महीने पहले उनकी पत्नी की भी हार्ट अटैक से मौत हुई थी। अब पोते की असमय मृत्यु ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है।

घटना दोपहर करीब 12 बजे की है। मां निकिता ने बताया कि रोज की तरह बेटे को नाश्ता करवाने के बाद वह घर के काम में लग गईं। रौनक अपनी दो बहनों जसकिरत (10) और प्रभकिरत (8) के साथ खेल रहा था। खेलते-खेलते अचानक वह कमरे में आया और पलंग पर लेट गया। कुछ देर बाद जब मां उसे उठाने पहुंचीं, तो वह बिलकुल शांत पड़ा था।

पहले उन्होंने सोचा कि वह सो गया है, लेकिन जब उठाने की कोशिश की तो शरीर ठंडा था। घबराकर परिजनों ने फौरन बच्चे को मर्सी अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने बताया कि उसका हृदय रुक चुका था (कार्डियक अरेस्ट)।परिजनों को विश्वास नहीं हुआ और वे उसे टीएमएच ले गए, लेकिन वहां भी डाक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। रविवार को अंतिम संस्कार किया गया।

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले - 30 मई 2025 : सिदगोड़ा के ही 14 वर्षीय साईं की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। - 15 अक्टूबर 2019: टेल्को शिक्षा निकेतन की कक्षा एक की छात्रा की स्कूल में हार्ट अटैक से मौत हुई थी। - इन घटनाओं ने शहर के डाक्टरों और माता-पिता को गहरी चिंता में डाल दिया है। बढ़ते आंकड़े दे रहे चेतावनी - इंडियन हार्ट जर्नल (2024) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पिछले 5 वर्षों में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के मामले 35 प्रतिशत तक बढ़े हैं।

- एम्स दिल्ली की स्टडी बताती है कि हर एक लाख बच्चों में दो से चार बच्चे अचानक हृदय रुकने की समस्या का सामना करते हैं। - अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक, दुनिया भर में हर साल करीब 12,000 बच्चे कार्डियक अरेस्ट से दम तोड़ते हैं- डाक्टरों का कहना है कि पहले हार्ट अटैक को बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब छोटे बच्चों और किशोरों में भी यह खतरा बढ़ रहा है।