    Commercial कॉम्प्लेक्सों में Parking की जगह बना दी गई सीढ़ियां, सड़क पर खड़े कर रहे वाहन, सुुबह-शाम लगता है जाम

    By Ch Rao Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 06:56 PM (IST)

    शहर के commercial कॉम्प्लेक्सों में पार्किंग की जगह पर सीढ़ियां बनने से वाहन सड़क पर खड़े हो रहे हैं, जिससे सुबह-शाम जाम लग रहा है। पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने के कारण लोग सड़कों पर वाहन पार्क करने को मजबूर हैं, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। स्थानीय प्रशासन को इस समस्या का समाधान निकालने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।

    साकची पेनार रोड के श्रीजी आर्केड भवन में ये कैसी पार्किंग व्यवस्था। ● जागरण

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। शहर के प्रमुख शॉपिंग व मार्केट कॉम्प्लेक्सों में पार्किंग व्यवस्था नहीं है। एक दर्जन से अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में निर्धारित पार्किंग स्पेस का या तो उपयोग ही नहीं होता या वह मौजूद ही नहीं है।
     
    कई कॉम्प्लेक्सों के सामने बड़े-बड़े अक्षरों में पार्किंग लिखा हुआ है, लेकिन वहां वाहनों के खड़ा करने के लिए जगह नहीं मिलती। ज्यादातर स्थानों पर पार्किंग के निर्धारित क्षेत्र पर सीढ़ियां बना दी गई हैं या उसे अन्य व्यावसायिक उपयोग में ले लिया गया है।
     
    इस कारण सबसे अधिक परेशानी आम लोगों और वाहन चालकों को होती है। ग्राहकों की भीड़ बढ़ने पर वाहन सड़क किनारे खड़े किए जाते हैं।
     
    इससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। कई स्थानों पर सड़क इतनी संकरी हो जाती है कि आवागमन बाधित हो जाता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम की जानकारी में होते हुए भी वर्षों से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
     
    जमशेदपुर अक्षेस (जेएनएसी) भी इस समस्या से अनजान नहीं है। इस मामले में जेएनएसी के उपप्रशासक कृष्ण कुमार कहते हैं, हमारे संज्ञान में कुछ कॉम्प्लेक्सों द्वारा पार्किंग क्षेत्र का दुरुपयोग करने की शिकायतें आई हैं।
    टीम को स्थल निरीक्षण का निर्देश दिया गया है। जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, भवन संचालकों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पार्किंग व्यवस्था में सुधार हमारी प्राथमिकताओं में है।
    साकची के शताब्दी टावर के पास सड़क पर खड़े वाहन। ● जागरण

    साकची में सिटी स्टाइल भवन के पास ये कैसी पार्किंग व्यवस्था। ● जागरण