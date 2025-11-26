Language
    पंचायत चौकीदार भर्ती: दूसरी Merit list जारी, 109 अभ्यर्थियों को मेडिकल जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया

    By Jitendra Singh Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:08 PM (IST)

    पूर्वी सिंहभूम जिले में चौकीदार भर्ती के लिए दूसरी मेधा सूची जारी की गई है, जिसमें 109 सफल अभ्यर्थियों को मेडिकल जांच और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह सूची अस्थायी है और त्रुटि पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। मेडिकल जांच सदर अस्पताल में और दस्तावेज़ सत्यापन आईटीडीए भवन में होगा।

    फाइल फोटो

    जासं, जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिले में चौकीदार भर्ती प्रक्रिया के लिए जिला प्रशासन ने शेष रिक्त पदों के लिए दूसरी मेधा सूची जारी कर दी है। इस सूची में वे 109 अभ्यर्थी शामिल हैं, जिन्होंने 6 अक्टूबर और 26 नवंबर को आयोजित शारीरिक माप व दौड़ परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
    प्रशासन ने इन सभी सफल अभ्यर्थियों को तत्काल प्रभाव से मेडिकल जांच और प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए बुलाया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह सूची पूर्णतः औपबंधिक (provisional) है। मेडिकल जांच और दस्तावेज सत्यापन के दौरान यदि किसी स्तर पर त्रुटि या विसंगति पाई जाती है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद हो जाएगी।
     
     

    सदर अस्पताल में मेडिकल जांच, आईटीडीए भवन में दस्तावेज सत्यापन

    सूची के अनुसार, चिकित्सा परीक्षण गुरुवार सुबह 8 बजे से सदर अस्पताल, खासमहल में शुरू किया जाएगा। मेडिकल जांच में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही अगले चरण यानी प्रमाण पत्र सत्यापन में शामिल हो सकेंगे। 

    प्रमाण पत्रों का सत्यापन 28 नवंबर, सुबह 10 बजे से, परियोजना निदेशक, आईटीडीए पूर्वी सिंहभूम के कार्यालय सभागार में किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक माप व जांच परीक्षा का प्रवेश पत्र, आधार कार्ड और दो पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाने का निर्देश दिया गया है।
     
    दस्तावेज सत्यापन में अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, तथा आवेदन के साथ संलग्न किए गए अन्य मूल दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा, प्रशासन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि निर्धारित तिथि और समय पर अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की दावेदारी पर विचार नहीं किया जाएगा। 
     

    अंचलवार सफल अभ्यर्थियों की सूची

     
    बहरागोड़ा अंचल

    मधुमिता बेरा
    अर्जुन राणा
    जादब टुडू
    पूर्णिमा मंडी

    बोड़ाम अंचल
    लैबसेन बेसरा
    रमेश सिंह सरदार
    कल्पना हांसदा

    चाकुलिया अंचल
    चंदना सोरेन
    शंकर मंडी
    सरस्वती सोरेन
    अरसुमणी बास्के
    सुजीत नायक
    सुनील सोरेन
    श्रीपति हेम्ब्रम
    कान्हु टुडू
    सरस्वती मुर्मू
    उपेन हांसदा
    मानिक राम मंडी
    संजीत मुर्मू
    धनई हांसदा
    मंगल मंडी
    जोगेन किस्कू
    उदय किस्कू
    सुंदरी मंडी
    गुरबा हेम्ब्रम

    धालभूमगढ़ अंचल
    गुही राम हांसदा
    रंजन मुर्मू
    मानिक सिंह
    डिकु सोरेन
    मेघराय टुडू
    राकेश देहरी
    शामु माहली
    गोपीनाथ हेम्ब्रम
    राजेश मंडी
    सीतामुनी हांसदा
    सुभाष बेसरा
    पानी टुडू

    डुमरिया अंचल
    दासमत मार्डी
    सिंगराय मार्डी
    छोटराय सोरेन
    कुनी सामड
    तुलसी मार्डी
    शीला महाकुड़
    मुचिया मुर्मू
    बिक्रम हांसदा
    दुला मुर्मू
    सागर सोय
    सुनीता हेम्ब्रम

    घाटशिला अंचल
    डेजी मुंडा
    रीता हेम्ब्रम
    रेणुका मार्डी
    चंचला मुंडा
    दीपशंकर सोरेन
    कृष्णा हांसदा
    राजेश मानकी
    नारान सोरेन
    विष्णु रूहिदास
    सागेन हांसदा
    सुभाष सिंह
    बादेन हेम्ब्रम
    दुखिया हांसदा
    शिबू हेम्ब्रम
    समय हांसदा

    गोलमुरी सह जुगसलाई अंचल
    रूईमनी टुडू
    दुर्गा चरण सामड
    आनंद मार्डी
    रोहित कुमार
    अर्जुन टुडू

    मुसाबनी अंचल
    चंचला टुडू
    सुशीला हांसदा
    मणिमाला नाथ
    रितु रानी दास
    पूर्णिमा हेंब्रम
    दुर्गा हांसदा
    मिर्जा हांसदा
    बलराम कर्मकार
    मिस्टर हांसदा
    गुंडु टुडू
    सरकार हांसदा

    पोटका अंचल
    सलमा महाकुड़
    जनहोबी ढल
    शीला पुरान
    चायना गोप
    दुलारी हांसदा
    सालु मुंडा
    गीता टुडू
    सोनामुनी टुडू
    नीलेश सरदार
    गणेश मुर्मू
    नरेन्द्र हांसदा
    भोगन टुडू
    रामदास मुर्मू
    स्वपन टुडू
    शिवचरण मांझी
    सुनाराम माहली
    सागुन माहली
    दुर्गा चरण सरदार

    पटमदा अंचल
    सोनापति टुडू
    डोली पांजा
    श्यामल सहिस
    विश्वनाथ सहिस
    बासुदेव सिंह सरदार
    नरेन टुडू
    गणेश सोरेन
    प्रशांत सिंह
    सागुन मुर्मू
    बिकास सिंह
    भीम सिंह

    प्रह्लाद सोरेन