    घाटशिला के सबर टोला में फैला चिकन पॉक्स, जांच टीम को मिले 4 मरीज, MGM भेजे दो बच्चों के सैंपल

    By Amit Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    घाटशिला के केसरपुरा पंचायत अंतर्गत गुड़ा जोर गांव के सबर टोला में चिकन पॉक्स फैलने की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची। निरीक्षण में चार मरीज मिले।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। घाटशिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र के केसरपुरा पंचायत अंतर्गत गुड़ा जोर गांव के सबर टोला में चिकन पाक्स फैलने की सूचना मिलने के बाद शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच करने पहुंची। सिविल सर्जन डा. साहिर पाल के निर्देश पर टीम गांव गई और पूरे इलाके का निरीक्षण किया। जांच के दौरान चार चिकन पाक्स से पीड़ित मरीज पाए गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दो पीड़ित बच्चों के खून के नमूने लिए गए, जिन्हें बीमारी की पुष्टि के लिए एमजीएम मेडिकल कालेज भेज दिया गया है।

    जरूरी एहतियात बरतने की दी सलाह

    जिला महामारी रोग विशेषज्ञ डा. असद ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि चिकन पाक्स एक संक्रामक बीमारी है, इसलिए मरीज को अलग रखना, घर और आसपास साफ-सफाई बनाए रखना बेहद जरूरी है। साथ ही बुखार या दाने बढ़ने की स्थिति में तुरंत डाक्टर से संपर्क करने को कहा गया।

    टीम ने गांव के अन्य लोगों को भी बीमारी से बचाव के उपाय बताए और अफवाहों से दूर रहने की अपील की। इस दौरान डा. असद, सुशील तिवारी, वरुण पाल मौजूद रहे। जबकि घाटशिला से एमपीडब्ल्यू गोविंद रजक, बिंदेश्वरी सिंह और सहिया ने सहयोग किया।