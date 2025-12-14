घाटशिला के सबर टोला में फैला चिकन पॉक्स, जांच टीम को मिले 4 मरीज, MGM भेजे दो बच्चों के सैंपल

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। घाटशिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र के केसरपुरा पंचायत अंतर्गत गुड़ा जोर गांव के सबर टोला में चिकन पाक्स फैलने की सूचना मिलने के बाद शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच करने पहुंची। सिविल सर्जन डा. साहिर पाल के निर्देश पर टीम गांव गई और पूरे इलाके का निरीक्षण किया। जांच के दौरान चार चिकन पाक्स से पीड़ित मरीज पाए गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दो पीड़ित बच्चों के खून के नमूने लिए गए, जिन्हें बीमारी की पुष्टि के लिए एमजीएम मेडिकल कालेज भेज दिया गया है। जरूरी एहतियात बरतने की दी सलाह जिला महामारी रोग विशेषज्ञ डा. असद ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि चिकन पाक्स एक संक्रामक बीमारी है, इसलिए मरीज को अलग रखना, घर और आसपास साफ-सफाई बनाए रखना बेहद जरूरी है। साथ ही बुखार या दाने बढ़ने की स्थिति में तुरंत डाक्टर से संपर्क करने को कहा गया।