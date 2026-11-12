छठ पूजा पर रेलवे का बड़ा इंतजाम, 35 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी; रांची-टाटानगर समेत स्टेशनों पर खास तैयारी

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। छठ पर्व पर ट्रेनों में उमड़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने विशेष तैयारी की है। यात्रियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए 35 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों के कुल 407 फेरे होंगे।

इसके अलावा पांच जोड़ी विशेष ट्रेनें दक्षिण पूर्व रेलवे के क्षेत्राधिकार से होकर गुजरेंगी। नियमित ट्रेनों में भी यात्रियों की क्षमता बढ़ाने के लिए अक्टूबर तक विभिन्न ट्रेनों में 33 अतिरिक्त कोच स्थायी रूप से लगाए गए हैं। त्योहारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए शालीमार, रांची, टाटानगर और राउरकेला स्टेशनों पर विशेष प्रतीक्षा क्षेत्र बनाए गए हैं।

यहां यात्रियों की आवाजाही को व्यवस्थित करने और भीड़ को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रमुख स्टेशनों पर आरपीएफ जवानों समेत अतिरिक्त रेलकर्मियों की तैनाती की गई है। फुट ओवरब्रिज पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए टिकट जांच दल और आरपीएफ को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। रेलवे ने संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाने के साथ सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की है।

स्टेशनों पर पेयजल, साफ-सफाई, रोशनी और अन्य जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। प्रतीक्षालयों और शौचालयों के रखरखाव तथा टिकट काउंटरों पर पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती पर भी निगरानी रखी जा रही है।वहीं, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों की सहायता के लिए प्रमुख स्टेशनों पर सहायता बूथ बनाए गए हैं।