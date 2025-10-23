छठ महापर्व : बिहार के लिए मिली मात्र एक स्पेशल ट्रेन, बढ़ी भीड़

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। लोक आस्था का महापर्व छठ नजदीक आते ही जमशेदपुर से बिहार जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों का दबाव चरम पर पहुंच गया है। लौहनगरी जमशेदपुर से हजारों की संख्या में लोग अपने पैतृक आवास बिहार के विभिन्न जिलों में छठ मनाने जाते हैं। इस बार स्थिति यह है कि केवल एक स्पेशल ट्रेन 08183-08184 टाटा-बक्सर-टाटा स्पेशल ट्रेन ही चलाई जा रही है, जो 17 से 31 अक्तूबर तक सिर्फ तीन फेरे ही करेगी। सामान्य दिनों में चलने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस, टाटा-बक्सर, वंदे भारत एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों में भी सभी श्रेणी की सीटें पूरी तरह फुल हैं। वेटिंग टिकट की स्थिति भी खराब है और अब यात्रियों के लिए नई समस्याएं पैदा हो रही हैं।

रेलवे का नया वेटिंग नियम बढ़ा मुश्किलें :

पूर्व रेलवे पहले कुल सीटों का 60 प्रतिशत तक वेटिंग टिकट जारी करती थी, लेकिन जून 2025 से नियम बदलकर केवल 25 प्रतिशत वेटिंग टिकट ही जारी की जाती है। इसका उद्देश्य ट्रेनों में भीड़को कम करना है। नए नियमों के अनुसार, वेटिंग टिकट लेकर यात्री सफर नहीं कर सकते, जिससे छठ के समय बिहार जाने वाले यात्रियों की समस्या और बढ़ गई है।