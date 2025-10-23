छठ महापर्व : बिहार के लिए मिली मात्र एक स्पेशल ट्रेन, बढ़ी भीड़
छठ पूजा के अवसर पर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रेनों में भारी भीड़ है। रेलवे ने केवल एक स्पेशल ट्रेन चलाई है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। साउथ बिहार एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में भी सीटें फुल हैं। रेलवे के नए वेटिंग नियम के कारण वेटिंग टिकट वाले यात्री यात्रा नहीं कर सकते। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले सीट उपलब्धता जांच लें और स्टेशन पर सुरक्षा का ध्यान रखें।
रेलवे का नया वेटिंग नियम बढ़ा मुश्किलें :
पूर्व रेलवे पहले कुल सीटों का 60 प्रतिशत तक वेटिंग टिकट जारी करती थी, लेकिन जून 2025 से नियम बदलकर केवल 25 प्रतिशत वेटिंग टिकट ही जारी की जाती है। इसका उद्देश्य ट्रेनों में भीड़को कम करना है। नए नियमों के अनुसार, वेटिंग टिकट लेकर यात्री सफर नहीं कर सकते, जिससे छठ के समय बिहार जाने वाले यात्रियों की समस्या और बढ़ गई है।
- 13287 साउथ बिहार एक्सप्रेस: स्लीपर, थर्ड एसी, सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी तक सभी सीटें फुल, वेटिंग टिकट समाप्त।
- 18183 टाटा-बक्सर स्पेशल ट्रेन: सेकेंड सीटिंग और एसी चेयरकार में लंबी वेटिंग।
- 21893 वंदे भारत एक्सप्रेस: एसी चेयरकार और एक्जीक्यूटिव चेयरकार में सीट उपलब्ध, लेकिन किराया आमजन के बजट से बहुत ऊपर है (एसी चेयरकार 1670 रुपये, एग्जीक्यूटिव 3045 रुपये प्रति टिकट)।
यात्रियों के लिए सुझाव
- यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस और सीट उपलब्धता IRCTC ऐप या रेलवे पोर्टल से जांच लें।
- यदि टिकट फुल है तो वैकल्पिक ट्रेनों या यात्रा तारीख पर बदलाव पर विचार करें।
- भीड़ के समय स्टेशन पर सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।