दो मौजों में ग्राम सभा लंबित होने से चाकुलिया-बुड़ामारा Rail project की रफ्तार धीमी

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। चाकुलिया-बुड़ामारा रेल परियोजना की प्रगति दो मौजा में ग्राम सभा नहीं होने के कारण धीमी पड़ गई है। इस मुद्दे को लेकर समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में दक्षिण पूर्व रेलवे एवं पथ निर्माण विभाग से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई।

इसमें भू-अर्जन, ग्राम सभा, सर्वे, सत्यापन प्रतिवेदन, राजपत्र एवं समाचार पत्र प्रकाशन सहित सभी प्रक्रियाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।दक्षिण पूर्व रेलवे की परियोजनाओं के तहत कुल 49 मौजा में भूमि अर्जन की स्थिति पर चर्चा की गई।

अब तक 47 मौजों में हुुई ग्राम सभा

अधिकारियों ने बताया कि इनमें से 47 मौजा में ग्राम सभा का आयोजन पूर्ण हो चुका है, जबकि दो मौजा में अब तक ग्राम सभा आयोजित नहीं हो सकी है। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को ग्रामीणों से समन्वय स्थापित कर शीघ्र ग्राम सभा आयोजित कराने का निर्देश दिया, ताकि परियोजना की गति बाधित न हो।

उन्होंने भूमि सत्यापन, राजपत्र प्रकाशन और समाचार पत्रों में प्रकाशन की प्रक्रियाओं को भी समयबद्ध रूप से पूरा करने को कहा। उल्लेखनीय है कि चाकुलिया-बुड़ामारा रेलखंड को लेकर हाल ही में जमीन अधिग्रहण संबंधी सूचना प्रकाशित की गई थी और बहरागोड़ा प्रखंड में भूमि अर्जन की प्रक्रिया चल रही है।



सड़क परियोजनाओं की भी हुई समीक्षा

बैठक में पथ निर्माण विभाग की 10 प्रमुख सड़क परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। इनमें पिछली से कुदादा पथ, भागाबंधी से ओड़िशा पथ, बेगनाडीह से पोटका पथ, भुइयासिनान से सुसनी पथ, फुलडूंगरी से झाटीझरना पथ, कीताडीह से बागबेड़ा रिंग रोड शामिल हैं। इसके अलावा पिपला मोड़ (एनएच-33) से घोड़ाबांधा होते हुए गोविंदपुर अन्ना चौक तक पथ, गुड़ा–जियान–धालभूमगढ़ पथ, भादोडीह–सतनाला–बोड़ाम–माधवपुर पथ, कोवाली–डुमरिया पथ तथा मुसाबनी–डुमरिया–अस्तकोवाली–कोयम पथ शामिल हैं।