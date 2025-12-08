पीएनएम बैठक का असर: चक्रधरपुर मंडल के 12 हजार कर्मचारियों को दिसंबर तक मिलेगा टीए-ओटी का बकाया

जासं, जमशेदपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर मंडल के करीब 12 हजार कर्मचारियों को उनका लंबित ट्रैवल्स एलाउंस (टीए) और ओवर टाइम (ओटी) भुगतान जल्द ही मिल सकता है। मेंस यूनियन द्वारा लगातार उठाए जाने के बाद रेल प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि शेष बकाया राशि दिसंबर 2025 के अंत तक जारी कर दी जाएगी।





विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीएनएम बैठक में उठा था मुद्दा दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस यूनियन के मंडल संयोजक एमके सिंह ने बताया कि टीए-ओटी भुगतान का मुद्दा लंबे समय से अटका हुआ था। इस मामले को उन्होंने मंडल स्तर से लेकर जोन स्तर तक आयोजित परमानेंट निगोशिएशन मैकेनिज्म (पीएनएम) की बैठक में मजबूती से उठाया।



इन प्रयासों के बाद रेल प्रशासन ने दीपावली से पहले 86 करोड़ रुपये का भुगतान कर्मचारियों को जारी किया था। शेष करीब सात करोड़ रुपये का भुगतान अब दिसंबर महीने के अंत तक किए जाने की उम्मीद है।





इन कर्मचारियों का बकाया है भुगतान रेलवे में कार्यरत रनिंग कर्मचारी - गार्ड, लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, एसी मेंटेनेंस स्टाफ - यात्रा के दौरान सेवा देने वाले इंजीनियरिंग स्टाफ, चेकिंग स्टाफ का बकाया है।



इन सभी के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2024-25 की लंबित राशि अभी तक जारी नहीं हो पाई थी। यूनियन ने इसे चुनावी मुद्दा बताया था।

मंडल संयोजक एमके सिंह ने कहा कि टीए और ओटी का भुगतान कर्मचारियों की मेहनत और अधिकार से जुड़ा विषय था। यह न सिर्फ उनका मुख्य मुद्दा था बल्कि यूनियन के चुनावी एजेंडे में भी शामिल था। उन्होंने बताया कि रेल प्रशासन ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया है, जिसका प्रतिफल अब मिल रहा है।