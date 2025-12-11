Language
    झारखंड से मवेशी ले जाते तस्कर पकड़े गए, बादामपहाड़ पुलिस ने कंटेनर से 27 पशु किए बरामद

    By Vikash Sharma Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:22 PM (IST)

    रायरंगपुर क्षेत्र में पशु तस्करी बढ़ने पर बादामपहाड़ पुलिस ने 27 गायों की तस्करी का भंडाफोड़ किया। साया गांव के तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस को सू ...और पढ़ें

    फाइल फोटो।

    संवाद सूत्र, रायरंगपुर। क्षेत्र में अवैध पशु तस्करी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस पर रोक लगाने के प्रयासों के बीच बादामपहाड़ पुलिस ने गुरुवार को 27 गायों की तस्करी का भंडाफोड़ किया। इस धंधे में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार किया। 
     
    पुलिस के हत्‍थे चढ़े सभी आरोपी साया गांव के निवासी बताए गए हैं। इनमें जोगेश्वर टुडू (25), मेने हेम्ब्रम (23) और सुरेश चंद्र हांसदा (35) शामिल हैं। 
     
    पुलिस को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली कि झारखंड सीमा की ओर से अवैध रूप से गायों को ले जाने का काम किया जा रहा है। जानकारी मिलते ही बादामपहाड़ थाने की टीम को साया गांव में भेजा गया। 
     
    वहां एक कंटेनर ट्रक में संदिग्ध रूप से बड़ी संख्या में गायों को भरा हुआ पाया गया। पुलिस ने जब दस्तावेज मांगे, तो तीनों आरोपी कोई कागज प्रस्तुत नहीं कर सके। 
     
    पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि गायों को अलग-अलग स्थानों से चोरी कर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि रायरांगपुर ग्रामीण थाना क्षेत्र के टेंटपोशी इलाके में रहने वाले तिलू और टैटू पॉलिसी गांवों के निवासी विशाल राउत ने भी इस तस्करी में मदद की थी। 
     
    उसने गायें चोरी कर तस्करों को बेचने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने सभी 27 गायों को जब्त कर गौशाला भेज दिया है। बादामपहाड़ पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। 
     
    पशु तस्करी नेटवर्क की गहन जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में सक्रिय ऐसे गिरोहों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
