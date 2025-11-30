जमशेदपुर में CAT-2025 की परीक्षा में क्वांट सेक्शन ने बढ़ाई छात्रों की मुश्किलें, जल्द जारी होगी आंसर की

जासं, जमशेदपुर। देश के प्रबंधन संस्थान IIM में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित परीक्षा कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT-2025) रविवार को संपन्न हुई। जमशेदपुर में आयन डिजिटल, पारडीह और गोविंद विद्यालय, तामोलिया में परीक्षा आयोजित की गई।

इन दो केंद्रों पर 1500 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इस वर्ष परीक्षा का संचालन IIM कोझिकोड द्वारा किया गया। परीक्षा तीन पालियों में ली गई।

कैट की तैयारी कराने वाले विशेषज्ञ संदीप कुमार ने बताया कि इस वर्ष का प्रश्न पत्र पिछले वर्ष की तरह ही मॉडरेट स्तर का रहा। अभ्यर्थियों ने भी सहमति जताते हुए कहा कि पेपर संतुलित था, लेकिन कुछ प्रश्नों की जटिलता के कारण समय प्रबंधन चुनौतीपूर्ण साबित हुआ।

VARC (मौखिक क्षमता व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन) सेक्शन में 24 प्रश्न थे, जिसे अभ्यर्थियों ने अपेक्षाकृत आसान बताया। इसमें चार आरसी पैसेज शामिल थे, प्रत्येक में चार प्रश्न दिए गए थे।



DILR (डेटा इंटरप्रिटेशन व लॉजिकल रीजनिंग) के 22 प्रश्न मॉडरेट स्तर के रहे। इसमें स्पाइडर चार्ट, बार ग्राफ और डेटा विश्लेषण से जुड़े प्रश्न शामिल थे।



QA (क्वांटिटेटिव एप्टिट्यूड) सेक्शन के 20 प्रश्नों को विद्यार्थियों ने सबसे कठिन और लंबा बताया। यह सेक्शन मुख्य रूप से अंकगणित पर आधारित था।



परीक्षा समाप्त होने के बाद IIM कोझिकोड जल्द ही रिस्पांस शीट और आंसर-की जारी करेगा, जिससे अभ्यर्थी अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकें।