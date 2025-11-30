जमशेदपुर में CAT-2025 की परीक्षा में क्वांट सेक्शन ने बढ़ाई छात्रों की मुश्किलें, जल्द जारी होगी आंसर की
जमशेदपुर में कैट-2025 परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें 1500 छात्र शामिल हुए। आईआईएम कोझिकोड द्वारा आयोजित परीक्षा में VARC सेक्शन आसान, DILR मॉडरेट और QA सेक्शन कठिन रहा। छात्रों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आंसर-की जल्द ही जारी की जाएगी।
VARC (मौखिक क्षमता व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन) सेक्शन में 24 प्रश्न थे, जिसे अभ्यर्थियों ने अपेक्षाकृत आसान बताया। इसमें चार आरसी पैसेज शामिल थे, प्रत्येक में चार प्रश्न दिए गए थे।
DILR (डेटा इंटरप्रिटेशन व लॉजिकल रीजनिंग) के 22 प्रश्न मॉडरेट स्तर के रहे। इसमें स्पाइडर चार्ट, बार ग्राफ और डेटा विश्लेषण से जुड़े प्रश्न शामिल थे।
QA (क्वांटिटेटिव एप्टिट्यूड) सेक्शन के 20 प्रश्नों को विद्यार्थियों ने सबसे कठिन और लंबा बताया। यह सेक्शन मुख्य रूप से अंकगणित पर आधारित था।
परीक्षा समाप्त होने के बाद IIM कोझिकोड जल्द ही रिस्पांस शीट और आंसर-की जारी करेगा, जिससे अभ्यर्थी अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकें।
प्रश्न पत्र तो पिछले साल की ही तरह थे। समय थोड़ा लगा। सभी प्रश्नों का हल किया। रिवाइज करने का मौका नहीं मिला। अब आंसर की देखकर हम अपने अंक का आकलन कर पाएंगे।
- अर्पिता, अभ्यर्थी
वीएआरसी आसान रहा, डीआइएलआर का सेक्शन माडरेट रहा। समय प्रबंधन में तकनीकी दिक्कत हुई। कुल 66 प्रश्न पूछे गए थे। कुछ प्रश्न थोड़े मुश्किल और पेचीदा थे।
निकिता, अभ्यर्थी
