झारखंड-ओडिशा बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान 10 लाख से अधिक नकदी बरामद, उपचुनाव से पहले जांच तेज
झारखंड-ओडिशा सीमा पर चेकिंग के दौरान 10 लाख से अधिक रुपये की नकदी बरामद हुई। उपचुनाव से पहले अधिकारियों ने जांच तेज कर दी है। वाहनों की गहन तलाशी ली जा रही है ताकि अवैध गतिविधियों को रोका जा सके और चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण बनाया जा सके। बरामद नकदी के स्रोत की जांच जारी है।
संवाद सूत्र, पोटका। झारखंड-ओडिशा बॉर्डर के रसूनचोपा चेक पोस्ट में ओड़िशा से आने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही थी कि इस बीच रायरंगपुर से जमशेदपुर एक वाहन में 10 लाख 40 हजार रुपए ले जाया जा रहा था।
इस बीच जांच के दौरान इतनी बड़ी राशि लेकर जाने को लेकर चेक पोस्ट पर तैनात मजिस्ट्रेट द्वारा रुपयों को बरामद कर लिया गया साथ ही इन रुपयों को जप्त करते हुए आगे की कार्रवाई की गई।
ओड़िशा से आने वाले गाड़ी की जांच
साथ ही चेक पोस्ट का निरीक्षण करने पहुंचे ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने जांच अभियान को तेज करने साथ ही साथ ओड़िशा से आने वाले प्रत्येक वाहन की गहनता से जांच करने की बात कही गई कहीं ताकि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो सके वहीं साथ ही ग्रामीण एसपी द्वारा कई दिशा निर्देश दिए गए।
घाटशिला 45 के उपचुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लग चुका है। इस बीच झारखंड - ओड़िशा बॉर्डर पर चेक पोस्ट में दो दिनों पहले 13 अक्टूबर को 12 लाख 28 हजार 400 रुपया बरामद किया जा चुका है।
अब तक कुल 22 लाख 68 हजार 400 रूपये बरामद कर आगे की कार्रवाई की गई । वहीं जांच अभियान में कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान दलबल के साथ उपस्थित रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।