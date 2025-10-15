झारखंड-ओडिशा बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान 10 लाख से अधिक नकदी बरामद, उपचुनाव से पहले जांच तेज

संवाद सूत्र, पोटका। झारखंड-ओडिशा बॉर्डर के रसूनचोपा चेक पोस्ट में ओड़िशा से आने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही थी कि इस बीच रायरंगपुर से जमशेदपुर एक वाहन में 10 लाख 40 हजार रुपए ले जाया जा रहा था।

इस बीच जांच के दौरान इतनी बड़ी राशि लेकर जाने को लेकर चेक पोस्ट पर तैनात मजिस्ट्रेट द्वारा रुपयों को बरामद कर लिया गया साथ ही इन रुपयों को जप्त करते हुए आगे की कार्रवाई की गई। ओड़िशा से आने वाले गाड़ी की जांच साथ ही चेक पोस्ट का निरीक्षण करने पहुंचे ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने जांच अभियान को तेज करने साथ ही साथ ओड़िशा से आने वाले प्रत्येक वाहन की गहनता से जांच करने की बात कही गई कहीं ताकि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो सके वहीं साथ ही ग्रामीण एसपी द्वारा कई दिशा निर्देश दिए गए।