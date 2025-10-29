Language
    मकदमपुर में दो गुटों की झड़प के बाद कार में आग, चार गिरफ्तार

    By Sanjeev Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 10:05 PM (IST)

    जमशेदपुर के परसुडीह थाना क्षेत्र स्थित मकदमपुर में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद एक कार को आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया और गश्त बढ़ा दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

    बुधवार तड़के धू-धूकर जलती कार।

    जागरण संवाददाता,जमशेदपुर। परसुडीह थाना क्षेत्र के मकदमपुर रोड नंबर दो में मंगलवार देर शाम दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद बुधवार तड़के एक कार में आग लगा दी गई। आग लगने से कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और गश्त बढ़ा दी है।

    परसुडीह पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की :
    स्थानीय लोगों के अनुसार, बुधवार सुबह अचानक मोहल्ले में खड़ी एक कार में आग लग गई। लोगों ने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। आग की चपेट में आई कार अख्तर उर्फ चीकू के भाई अमजद की बताई जा रही है। अमजद हाल ही में हुई झड़प मामले में आरोपित है। घटना की जानकारी मिलते ही परसुडीह पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। कार में आग लगाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

     
    दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई थी :
    मंगलवार देर शाम हुई झड़प में दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। पुलिस ने दोनों पक्षों के चार लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं कुल 24 लोगों के खिलाफ जान से मारने की नीयत से हमला करने की प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    झामुमो नेता मुनव्वर हुसैन के पुत्र अरबाज और भतीजा घायल हुए थे :
    झड़प में झामुमो नेता मुनव्वर हुसैन के पुत्र अरबाज और भतीजा गंभीर रूप से घायल हुए थे। गिरफ्तार आरोपितों में मो. नौशाद, शकील, कलीम और आसिफ कुरैशी शामिल हैं। झामुमो नेता के पुत्र अरबाज की शिकायत पर जावेद, सद्दाम, शकील, अफजल, अमजद, नइम, अख्तर उर्फ चिकू और सिकंदर समेत 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से अख्तरी बेगम ने अरबाज, अनवर, अख्तर, फखरूद्दीन, कलीम, हुसैन कुरैशी, बादशाह, नादिर, मुनव्वर हुसैन, सोहेल अख्तर, अब्दुल कादिर, यासिर, आसिफ कुरैशी, अनवर हुसैन और सगीर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

    पुलिस ने 32 लोगों पर मामला दर्ज किया था :
    गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी दोनों गुटों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद 32 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। अख्तर उर्फ चीकू की गतिविधियां पहले से ही आपराधिक बताई जाती हैं। पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है और लगातार गश्ती की जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।