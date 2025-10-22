Language
    सोनारी में खड़ी कार में लगी आग, धमाकों से दहला इलाका

    By Anwesh Ambashtha Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 08:10 PM (IST)

    जमशेदपुर के सोनारी में हनुमान मंदिर के पास खड़ी कार में अचानक आग लग गई। कार में रखे सिलेंडर फटने से इलाके में दहशत फैल गई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कार पूरी तरह जल गई। पुलिस शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जता रही है।

    जमशेदपुर के बुधराम मोहल्ला में धू-धूकर जलती

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सोनारी थाना क्षेत्र के बुधराम मोहल्ला स्थित हनुमान मंदिर के पास बुधवार दोपहर एक खड़ी कार में अचानक आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और कार में रखे गैस सिलेंडर धमाकों के साथ फट गए। जोरदार धमाकों की आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। घटना की सूचना मिलते ही सोनारी थाना पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने तत्परता और सूझबूझ दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। सोनारी थाना प्रभारी मधुसूदन डे ने बताया कि सिलेंडर ब्लास्ट की पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि तेज धमाकों की आवाज जरूर सुनाई दी थी। प्राथमिक जांच में शार्ट सर्किट से आग लगने का संभावित कारण माना जा रहा है। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। गौरतलब है कि मंगलवार रात सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के न्यू बारीडीह में भी एक खड़ी कार में आग लगी थी। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने शहर के वाहन मालिकों की चिंता बढ़ा दी है।

