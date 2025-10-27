Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Viral Video: जमशेदपुर में खड़ी कार धू-धूकर जली, चौंका रही 7 दिन में तीसरी ऐसी घटना

    By Anwesh Ambashtha Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 03:35 PM (IST)

    जमशेदपुर के सिदगोड़ा में झामुमो नेता सोनू सिंह के घर के पास खड़ी एक कार में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, पर कार पूरी तरह जल गई। पुलिस और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बीते सात दिनों में जमशेदपुर में कार में आग लगने की यह तीसरी घटना है, जिससे लोगों में चिंता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    धू-धूकर जली गाड़ी। (फोटो- इंटरनेट)

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के भुइयाडीह कान्हु भट्टा में सोमवार अहले सुबह एक कार में अचानक आग लग गई।

    देखते ही देखते कार धू-धूकर जल उठी। घटना झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नेता सोनू सिंह के घर के पास हुई, जहां उनकी चारपहिया गाड़ी खड़ी थी।

    घटना सोमवार तड़के लगभग चार बजे की बताई जा रही है। उस समय परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर सो रहे थे। अचानक किसी स्थानीय व्यक्ति ने गाड़ी में आग की लपटें उठती देखी और सोनू सिंह को सूचना दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना मिलते ही परिवार और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने बालू और पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई।

    इसके बाद सिदगोड़ा थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और अग्निशमन विभाग को इसकी जानकारी दी। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुट गए।

    हालांकि, आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक रूप से शॉर्ट सर्किट या किसी असामाजिक तत्व की शरारत की संभावना से इंकार नहीं किया जा रहा है।

    बताया जा रहा है कि बीते सात दिनों के भीतर जमशेदपुर में कार में आग लगने की यह तीसरी घटना है। इससे पूर्व सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के न्यू बारीडीह और सोनारी क्षेत्र में भी इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से वाहन मालिकों में चिंता व्याप्त है।