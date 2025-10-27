Viral Video: जमशेदपुर में खड़ी कार धू-धूकर जली, चौंका रही 7 दिन में तीसरी ऐसी घटना

घटना सोमवार तड़के लगभग चार बजे की बताई जा रही है। उस समय परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर सो रहे थे। अचानक किसी स्थानीय व्यक्ति ने गाड़ी में आग की लपटें उठती देखी और सोनू सिंह को सूचना दी।

देखते ही देखते कार धू-धूकर जल उठी। घटना झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नेता सोनू सिंह के घर के पास हुई, जहां उनकी चारपहिया गाड़ी खड़ी थी।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के भुइयाडीह कान्हु भट्टा में सोमवार अहले सुबह एक कार में अचानक आग लग गई।

सूचना मिलते ही परिवार और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने बालू और पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई।

इसके बाद सिदगोड़ा थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और अग्निशमन विभाग को इसकी जानकारी दी। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुट गए।

हालांकि, आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक रूप से शॉर्ट सर्किट या किसी असामाजिक तत्व की शरारत की संभावना से इंकार नहीं किया जा रहा है।

बताया जा रहा है कि बीते सात दिनों के भीतर जमशेदपुर में कार में आग लगने की यह तीसरी घटना है। इससे पूर्व सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के न्यू बारीडीह और सोनारी क्षेत्र में भी इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से वाहन मालिकों में चिंता व्याप्त है।