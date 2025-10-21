Language
    बारीडीह में धू-धूकर जली कार, मची अफरा-तफरी

    By Sanjeev Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 11:21 PM (IST)

    जमशेदपुर के बारीडीह इलाके में मंगलवार देर रात एक कार में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। सड़क किनारे खड़ी कार में अचानक धुआं निकलने के बाद आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है।

    Hero Image


    बारीडीह मुख्य मार्ग पर आग लगने के बाद जलती कार।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। बारीडीह क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक कार में अचानक आग लग गई। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते कार धू-धूकर जलने लगी। घटना बारीडीह के मुख्य मार्ग के पास की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार कुछ देर से सड़क किनारे खड़ी थी, तभी उसमें से धुआं निकलता देखा गया। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सिदगोड़ा थाना पुलिस और दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी।
    घटना के दौरान आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया। लोग घरों से बाहर निकल आए और सड़क पर भीड़ लग गई। हालांकि इस घटना में किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल पुलिस ने कार मालिक की पहचान कर ली है और मामले की जांच में जुट गई है। प्रारंभिक जांच में शार्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।

