    अब कैंसर मरीजों की जांच के लिए गांव-गांव पहुंचेगी वैन, एमटीएमएच को मिला Mobile cancer डायग्नोस्टिक यूनिट 

    By Ch Rao Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:43 PM (IST)

    जमशेदपुर के मेहरबाई टाटा मेमोरियल अस्पताल को रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर वेस्ट ने कैंसर स्क्रीनिंग वैन सौंपी। इस वैन में मैमोग्राफी और ओरल स्कैन जैसे आधुनि ...और पढ़ें

    रविवार को जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते अतिथि।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। रविवार को मेहरबाई टाटा मेमोरियल अस्पताल (एमटीएमएच), जमशेदपुर में आयोजित एक विशेष समारोह में रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर वेस्ट ने अत्याधुनिक कैंसर स्क्रीनिंग वैन को अस्पताल प्रबंधन को सौंपा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इमीडिएट पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर (डिस्ट्रिक्ट 3250) रोटेरियन बिपिन चाचान ने औपचारिक रूप से चाबी सौंपकर स्वास्थ्य परियोजना की शुरुआत की। 
     
    यह मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग वैन रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर वेस्ट के ग्लोबल ग्रांट प्रोजेक्ट के तहत तैयार की गई है। इसे रोटरी फाउंडेशन और आरएसबी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित किया जाएगा। 
     
    वैन को नवीनतम जांच उपकरणों से सुसज्जित किया गया है, जिनमें मैमोग्राफी मशीन, ओरल स्कैन यूनिट और कोलपोस्कोप शामिल हैं। इसके माध्यम से मौखिक, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर की शुरुआती जांच आसानी से हो सकेगी। 
     
    इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों तक कैंसर जांच सुविधा पहुंचाना है। फिलहाल अस्पतालों में स्क्रीनिंग उपकरणों की कमी है। 
     
    वैन के माध्यम से मरीजों की प्रारंभिक जांच कराने में अस्पताल तक आने-जाने की कठिनाई भी कम होगी। इससे कैंसर रोगियों की पहचान शुरुआती चरण में संभव हो सकेगी। 
     
    वैन का संचालन एमटीएमएच के प्रशिक्षित डॉक्टरों, नर्सों और रेडियोग्राफर्स द्वारा किया जाएगा। वहीं कैंप संचालन, जनसंपर्क और जागरूकता गतिविधियों का दायित्व रोटरी क्लब संभालेगा। 
     
    इसके लिए टाटा स्टील फाउंडेशन, आरएसबी फाउंडेशन और अन्य कॉरपोरेट्स के सीएसआर से सहयोग दिया जाएगा। यह महत्वाकांक्षी परियोजना आइपीपी रोटेरियन डॉ. अमित मुखर्जी के नेतृत्व में शुरू हुई थी, जिसे उनके विजन के अनुरूप सफलतापूर्वक पूरा किया। 
     
    मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट के संचालन से जमशेदपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में कैंसर जैसे गंभीर रोग की पहचान होगी। स्थानीय लोग तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा विशेष सराहना की गई है।
