झारखंड में बीजेपी नेता गिरफ्तार, बूथ से वोट कम आने पर युवक से की थी मारपीट
घाटशिला में भाजपा नेता हराधन सिंह को मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तारापद महतो नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बूथ में वोट कम आने पर हराधन सिंह और अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर हराधन सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
संवाद सूत्र, घाटशिला। घाटशिला प्रखंड क्षेत्र के पुतरू निवासी तारापद महतो के साथ मारपीट करने के आरोप में गालूडीह थाना की पुलिस ने भाजपा के विधानसभा उपचुनाव के संयोजक सह पार्टी के पूर्वी सिंहभूम ग्रामीण जिला के महामंत्री हराधन सिंह को शुक्रवार गिरफ्तार किया।
आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर आदेश पर न्यायिक हिरासत में घाटशिला उपकारा भेजा गया। इस मामले में हराधन सिंह, चंदन गिरी, दीपक राय, राजेश कर्मकार, हीरालाल महतो व एक अज्ञात पर पुतरू के रहने वाले तारापद महतो ने बीते 26 नवंबर को मारपीट का आरोप लगाते हुए गालूडीह थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाया था।
इस शिकायत के आधार पर गालूडीह थाना में कांड संख्या 31/25 के तहत विभिन्न धाराओं में आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। जिस मामले में पुलिस ने ये गिरफ्तारी की। गालूडीह थाना प्रभारी अंकू कुमार ने बताया कि मारपीट मामले में हराधन सिंह को गिरफ्तार किया गया है।
बूथ में वोट कम आने पर मारपीट का लगा आरोप
भुक्तभोगी तारापद महतो ने अपने शिकायत पत्र में बताय कि बीते मंगलवार रात्रि के समय लगभग 11:45 बजे मेरे गांव के ही एक विवाह समारोह में प्रीतिभोज खाने के बाद चंद्ररेखा निवासी हराधन, चंदन गिरी, दीपक राय, बेलाजुड़ी निवासी राजेश कर्मकार, खड़ियाडीह निवासी हीरालाल महतो कुछ साथियों के साथ बात कर रहे थे।
तभी हराधन सिंह ने मुझे बुलाकर बूथ में वोट नहीं पड़ने पर मुझे डांटने लगा और बोला बूथ का सारा खर्च वापस करो। जबकि मैं बूथ अध्यक्ष व एजेंट भी नहीं था। मुझे पैसा नहीं मिला तो पैसा क्यों वापस करेंगे। इतना बोलते ही हराधन सिंह ने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा और बोला तुम्हारा सारा हाथ-पैर तोड़ देंगे।
बगल में खड़े राजेश कर्मकार ने मेरे छाती पर जोरदार लात मार दिया। जिसकी वजह से मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही वहां खड़े चंदन गिरी, दीपक राय, राजेश कर्मकार, हीरालाल महतो तथा एक अज्ञात द्वारा मुझसे मारपीट की जाने लगी।
