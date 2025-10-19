Language
    बड़बिल: खनन माफिया पर प्रशासन का शिकंजा, एक करोड़ का लौह अयस्क ज़ब्त

    By Sanjeev Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 10:02 PM (IST)

    ओडिशा के बड़बिल में प्रशासन ने खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक करोड़ रुपये का लौह अयस्क जब्त किया है। यह कार्रवाई अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए की गई है और यह प्रशासन के निरंतर अभियान का हिस्सा है।

    बड़बिल रेलवे साइडिंग पर अवैध खनन और खनिज तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते अधिकारी।

    संवाद सूत्र, बड़बिल: खनन विभाग ने रविवार को ओडिशा के क्योंझर जिले के बड़बिल रेलवे साइडिंग पर अवैध खनन और खनिज तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की गई। लगभग एक करोड़ मूल्य का लौह अयस्क जब्त किया है। विभाग की विशेष प्रवर्तन टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की।
    बिना वैध परमिट बरामद हुआ लौह अयस्क का विशाल भंडार :
    प्रवर्तन टीम जब बड़बिल रेलवे साइडिंग पहुंची तो वहां बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का भंडार पाया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये खनिज बिना किसी वैध खनन परमिट या मंजूरी के जमा किए गए थे। अधिकारियों के अनुसार, सेल टैक्स से बचने के लिए इस अयस्क को औद्योगिक क्षेत्रों में तस्करी के लिए तैयार किया जा रहा था।

    मिलीभगत की जांच, कई पर गिरेगी गाज :खनन विभाग ने इस पूरे मामले की व्यापक जांच शुरू कर दी है। अब यह पता लगाया जा रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में खनिज बिना दस्तावेज के कैसे संग्रह और परिवहन हो रहा था। विभाग को संदेह है कि इसमें स्थानीय ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों या अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है। जांच के बाद दोषी पाए जाने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

    खनन माफिया में हड़कंप : इस छापेमारी के बाद क्षेत्र में सक्रिय खनन माफिया के बीच हड़कंप मच गया है। विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में अन्य साइडिंग और भंडारण स्थलों पर भी निरीक्षण किया जाएगा ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके।