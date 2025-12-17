Language
    ऑडिट में उजागर हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा लॉकर घोटाला, 30 लाख का सोना गायब; बैंककर्मी गिरफ्तार

    By Anwesh Ambashtha Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 11:01 PM (IST)

    जमशेदपुर के मानगो में बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर से 30 लाख का सोना गायब होने के मामले में पुलिस ने बैंककर्मी शत्रुघ्न कुमार चौधरी को गिरफ्तार किया है। अदा ...और पढ़ें

    बुधवार को प्रेसवार्ता में जानकारी देते आजादनगर थाना प्रभारी व पीछे खड़ा आरोपित बैंककर्मी।

    जासं, जमशेदपुर। मानगो के आजादनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जाकिर नगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के लॉकर से करीब 30 लाख रुपये मूल्य का सोना गायब होने के मामले में पुलिस ने आरोपित बैंककर्मी शत्रुघ्‍न कुमार चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित के विरुद्ध अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। 
     
    बुधवार को उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि, अब तक गायब सोना बरामद नहीं हो सका है। 

    पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपित शत्रुघ्‍न कुमार चौधरी गणेश गया दूत अपार्टमेंट के बी-ब्लॉक की चौथी मंजिल का निवासी है और मूल रूप से बिहार के नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वह जाकिर नगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में कर्मचारी के रूप में कार्यरत था।

    इस संबंध में बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 11 नवंबर 2025 को आजादनगर थाना में अज्ञात के विरुद्ध चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि 23 सितंबर से 30 अक्टूबर 2025 के बीच बैंक के लॉकर से तीन पैकेट सोना रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। 
     
    चोरी हुए सोने का वजन लगभग 272 ग्राम बताया गया, जिसकी बाजार कीमत 30 लाख रुपये से अधिक आंकी गई। मामले का खुलासा बैंक की नियमित आंतरिक ऑडिट के दौरान हुआ। 
     
    ऑडिट के समय जब लॉकर में रखे गए सोने की जांच की गई तो तीन पैकेट गायब पाए गए। इसके बाद बैंक प्रबंधन को अंदरूनी मिलीभगत की आशंका हुई और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। 
     
    अनुसंधान के दौरान पुलिस को आरोपित के विरुद्ध ठोस साक्ष्य मिले। बैंक प्रबंधन ने जांच में सहयोग करते हुए सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्य उपलब्ध कराए। 
     
    जांच में यह भी सामने आया कि आरोपित ने कुछ अहम दस्तावेज भी गायब किए थे, जिन्हें बाद में वापस कर दिया गया, हालांकि वह सोना गायब करने में अपनी संलिप्तता से लगातार इनकार करता रहा। 
     
    मामले का सुपरविजन पटमदा के डीएसपी वचनदेव कुजूर ने किया। जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद अदालत से गिरफ्तारी वारंट निर्गत कराया गया, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि सोने की बरामदगी के लिए आगे की जांच जारी है।